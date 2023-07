Bravoröser Aufstieg in die Landesliga der Stöckler Gschwandt

Gschwandtner Stöckler wieder live in der OÖ Landesmeisterschaft

Am Sams­tag den 8.7 spiel­ten die Mann­schaft 1 der Gschwandt­ner Stöck­ler, bes­ser bekannt seit die­ser Sai­son unter „Gschwandt­ner­buam” um den Auf­stieg in die OÖ Lan­des­meis­ter­schaft. Nach dem Grup­pen­sieg in der Lan­des­li­ga erkämpf­ten sie sich ein Ticket im Fina­le. Der Geg­ner war mit Fran­ken­burg der Grup­pen­zwei­te einer ande­ren Gruppe.

Der Sie­ger der 4 Vier­tel­fi­na­le spielt nächs­tes Jahr in der höchs­ten Liga OÖ. Mit der Moar­schaft unter Chris­ti­an Gumpl, Wal­ter Prü­was­ser, Wal­ter Gebets­ber­ger, Wil­helm Wim­mer und Die­ter Auin­ger lie­ßen die Gschwandt­ner dem Geg­ner Fran­ken­burg kei­ne Chan­ce und gewan­nen sou­ve­rän die Par­tie im Best of five mit 6:0. Wei­ters stie­gen Neu­stift, Wei­bern und St.Willibald auf. Herz­li­chen Glück­wunsch den Auf­stei­gern. Die Gschwandt­ner Buam spie­len nächs­tes Jahr wie­der in der Landesmeisterschaft.

Chris­ti­an Gumpl im Inter­view: „Da wir von der Spiel­stär­ke der Fran­ken­bur­ger Bescheid wuss­ten, waren wir die letz­ten Tage schon unter Span­nung. Da wir aber bei den letz­ten Begeg­nun­gen vie­le Sie­ge ein­spie­len konn­ten fuh­ren wir mit guten Gefühl nach Eben­see. Dass es aber der­art gut lau­fen wird, hat­ten wir nicht auf der Rech­nung. Mein Team erlaub­te sich kaum Fehl­schüs­se und so punk­te­ten wir in Serie und erreich­ten schließ­lich einen gran­dio­sen 6:0 Erfolg und somit ist der Auf­stieg in die OÖ Lan­des­meis­ter­schaft geschafft. Herz­li­che Gra­tu­la­ti­on auch den ande­ren Auf­stei­gern und mei­nem Team mit den zwei Wal­ter, mit Wil­li und Die­ter für die tol­le Zusam­men­ar­beit, die vor­züg­li­che Trai­nings­ar­beit und den Team­geist “alle für Einen, einer für Alle“ herz­li­chen Dank und ein kräf­ti­ges Stock heil für die kom­men­de Lan­des­meis­ter­schaft und alle ande­ren Begegnungen“.

Bericht und Bil­der Peter Som­mer Fotopress