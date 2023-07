Die AMS-Gmunden-Lehrlingsmesse geht ins 2. Jahrzehnt

Das AMS Gmun­den konn­te im Jahr 2022 im Ran­king aller öster­rei­chi­schen Geschäfts­stel­len den 1. Platz bele­gen. Ein wich­ti­ger Mosa­ik­stein für die­sen Erfolg ist sicher­lich die bewähr­te Lehr­lings­mes­se für Jugend­li­che, Eltern, hei­mi­sche Unter­neh­men und natür­lich Schulen.

„Der Arbeits­kräf­te­man­gel ist ein medi­en­prä­sen­tes The­ma. Daher ist es uns ein umso dring­li­che­res Anlie­gen ein Forum für per­sön­li­che Fra­gen zu bie­ten, die Mög­lich­keit ‚Arbeit‘ neu zu den­ken und die Wer­tig­keit von Leh­re wie­der zu erhö­hen und zu bewer­ben.“ so Leo­pold Trem­mel, Geschäfts­stel­len­lei­ter des AMS Gmunden.

Über 40 Betrie­be aus dem Bezirk Gmun­den prä­sen­tie­ren rund 70 Lehr­be­ru­fe am 17. und 18.10.2023 bei der 11. AMS Lehrlingsmesse.

Es besteht die ein­zig­ar­ti­ge Chan­ce sich mit Fir­men und Pro­fis über eine Kar­rie­re sowie den Berufs­ein­stieg mit Leh­re und die damit ver­bun­de­nen Ange­bo­te (z.B. Leh­re mit Matu­ra, dua­le Aka­de­mie etc.) zu berat­schla­gen. Fra­gen zu Aus­bil­dung, Ent­loh­nung aber auch Vor­aus­set­zun­gen für einen ange­streb­ten Beruf und Schnup­per­ter­mi­ne kön­nen hier unkom­pli­ziert und per­sön­lich bespro­chen bzw. ver­ein­bart werden.

„Auch heu­er wird, wie in den letz­ten Jah­ren auch, am Diens­tag­abend, 17.10.2023 von 17–19 Uhr, Eltern und Jugend­li­chen die Mög­lich­keit gege­ben, direkt mit den Fir­men in Kon­takt zu tre­ten und sich über diver­se Aus­bil­dungs­mög­lich­kei­ten in den ver­schie­de­nen Berufs­zwei­gen zu infor­mie­ren.“ berich­tet Leo­pold Trem­mel. „Am Mitt­woch, 18.10.2023 von 8:30–14 Uhr ste­hen den Schul­klas­sen die AMS-Türen bei der Lehr­lings­mes­se offen.“

Infos zur Mes­se und wei­te­re inter­es­san­te Daten und Fak­ten sind auch im Inter­net unter www.lehrlingsmesse.at zu fin­den. (Foto­nach­weis: AMS Österreich)