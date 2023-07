Elf Feuerwehren bei Brand in Niederthalheim

Elf Feu­er­weh­ren stan­den in der Nacht auf Sonn­tag bei einem Brand eines ehe­ma­li­gen Wirt­schafts­trak­tes bei einem frü­he­ren Bau­ern­hof in Nie­der­thal­heim im Einsatz.

NIE­DER­THAL­HEIM. Die Ein­satz­kräf­te wur­den in der Nacht auf Sonn­tag zu einem Brand nach Nie­der­thal­heim alar­miert. Anfangs war nicht ganz klar, wo sich der Ein­satz­ort befin­det und was genau brann­te. Beim Ein­tref­fen der ers­ten Ein­satz­kräf­te — die Feu­er­wehr rief umge­hend Alarm­stu­fe 2 aus — konn­te fest­ge­stellt wer­den, dass der Wirt­schafts­trakt eines auf­ge­las­se­nen Bau­ern­ho­fes in Voll­brand stand.

Nach der ers­ten Lage­er­kun­dung war rasch klar, dass das Gebäu­de nicht mehr zu ret­ten ist, wor­auf­hin sich die Maß­nah­men der Ein­satz­kräf­te sofort dar­auf kon­zen­trier­ten, ein Über­grei­fen auf das nahe­ste­hen­de Wohn­haus zu ver­hin­dern. Das Wohn­haus konn­te erfolg­reich vor den Flam­men geschützt wer­den, der Brand des Wirt­schafts­trak­tes konn­te zudem rela­tiv rasch ein­ge­dämmt werden.

Meh­re­re teils län­ge­re Lösch­was­ser­zu­brin­ger­lei­tun­gen wur­den errich­tet und aus den umlie­gen­den Bächen gespeist. Ver­letzt wur­de nie­mand. Die Poli­zei hat die Ermitt­lun­gen zur Klä­rung der Brand­ur­sa­che in die Wege geleitet.

Bild­quel­le: laumat.at / Mat­thi­as Lauber