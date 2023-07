Fahrschulauto gerammt — drei Verletzte

Mon­tag­nach­mit­tag kam eine 26-jäh­ri­ge Frau mit ihrem PKW auf der L1302 Aurach­tal­stra­ße in Fahrt­rich­tung Pins­dorf auf die Gegen­fahr­bahn und streif­te den ent­ge­gen­kom­men­den PKW einer Fahr­schu­le, gelenkt von einer 19-Jäh­ri­gen. Der 52-jäh­ri­ge Fahr­leh­rer saß am Beifahrersitz.

Dabei hak­te sie mit dem lin­ken Vor­der­rei­fen so bei dem ande­ren PKW ein, dass sich die­ser samt der dazu­ge­hö­ri­gen Achs­auf­hän­gung vom Fahr­zeug lös­te. Die 26-Jäh­ri­ge kam dabei ins Schleu­dern, kol­li­dier­te seit­lich mit einer Gar­ten­mau­er und kam ent­ge­gen ihrer Fahrt­rich­tung nächst der Auf­prall­stel­le zum Stillstand.

Die 26-Jäh­ri­ge wur­de mit ver­mut­lich schwe­ren Ver­let­zun­gen mit dem Not­arzt ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck ein­ge­lie­fert. Die Len­ke­rin des Fahr­schul­au­tos und deren Fahr­leh­rer erlit­ten Ver­let­zun­gen unbe­stimm­ten Gra­des und wur­den mit dem Ret­tungs­dienst in das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Gmun­den ver­bracht. An bei­den Autos ent­stand erheb­li­cher Sach­scha­den. Alle Betei­lig­ten stam­men aus dem Bezirk Gmun­den, so die Polizei.