Fehlalarm: Mann campierte am Traunstein

Berg­ret­tung und Alpin­po­li­zei staun­ten nicht schlecht, als sie am Sams­tag­nach­mit­tag von einem Boot­fah­rer auf den Traun­stein alar­miert wur­den. Anstel­le eines Berg­stei­gers in Not, fan­den die Ein­satz­kräf­te einen Mann in einer Hän­ge­mat­te, der vor­hat­te auf dem Fels­vor­sprung zu campieren.

Der Len­ker eines Elek­tro­boo­tes mel­de­te am 15. Juli 2023 gegen 16 Uhr der Alpin­po­li­zei Gmun­den, dass er vom Traun­see aus auf dem Traun­stein schon seit über einer Stun­de einer Per­son zuse­he, wel­che sich offen­bar ver­stie­gen hat­te und im unweg­sa­men Gelän­de seit­her plan­los hin und her steigt.

Auf­grund der Schil­de­run­gen und der beschrie­be­nen Ört­lich­keit, wo sich weit und breit kein Weg und auch kei­ne Klet­ter­rou­te befin­det, konn­te nicht aus­ge­schlos­sen wer­den, dass sich der Berg­stei­ger in Not befand. Die Berg­ret­tung Gmun­den und ein Beam­ter der Alpin­po­li­zei Gmun­den bega­ben sich sogleich zu Fuß zur beschrie­be­nen Ört­lich­keit. Par­al­lel wur­de der Poli­zei­hub­schrau­ber zum Ein­satz hin­zu­ge­zo­gen, da es sich beim Stand­ort der Per­son um sehr stei­les und abschüs­si­ges Gelän­de handelte.

Ein­satz­mann­schaft fand Berg­stei­ger in Hängematte

Von der Ein­satz­mann­schaft konn­te schließ­lich ein 26-jäh­ri­ger Mann aus dem Bezirk Vöck­la­bruck ange­trof­fen wer­den. Der Mann hat­te auf­fal­len­de Klei­dung an und lag beim Ein­tref­fen in einer Hän­ge­mat­te, wel­che er im Fel­sen mon­tiert hat­te. Er gab an, auf dem Fels­vor­sprung cam­pie­ren zu wol­len und kei­ne Hil­fe zu benötigen.

Nach der Auf­klä­rung über die an der Ört­lich­keit vor­herr­schen­den alpi­nen Gefah­ren wur­de der 26-Jäh­ri­ge auf eige­nen Wunsch am Ort belas­sen. Er wer­de am Abend oder am nächs­ten Tag abstei­gen und nach Hau­se fah­ren. Der mitt­ler­wei­le ein­ge­trof­fe­ne Poli­zei­hub­schrau­ber flog die Berg­ret­ter und den Alpin­po­li­zis­ten schließ­lich mit­tels Tau ins Tal, um eine stein­schlag­ge­fähr­de­te ter­res­tri­sche Abseil­ak­ti­on hintanzustellen.