Feuerwehr Bad Goisern übte für den Ernstfall

Mit dem Sze­na­rio eines schwe­ren Ver­kehrs­un­falls mit LKW-Betei­li­gung und ein­ge­klemm­ten Per­so­nen waren die Feu­er­weh­ren Bad Goi­sern und St. Aga­tha in einer gemein­sa­men Ein­satz­übung am 24. Juli 2023 konfrontiert.

Gleich meh­re­re Fahr­zeu­ge, dar­un­ter ein LKW, waren in das „Unfall­ge­sche­hen“ ver­wi­ckelt, in einem PKW waren zwei Insas­sen ein­ge­klemmt, aus einem leck­ge­schla­ge­nen Fass lief brenn­ba­re Flüs­sig­keit aus – aus­rei­chend Arbeit also für die Ein­satz­kräf­te. Stan­dard­mä­ßig wur­den von den bei­den Feu­er­weh­ren die hydrau­li­schen Ret­tungs­ge­rä­te mit dem nöti­gen Zusat­ze­quip­ment zum Ein­satz gebracht, um die bei­den Ein­ge­klemm­ten aus dem PKW zu befreien.

Par­al­lel dazu muss­ten zudem zwei „ver­letz­te“ Insas­sen aus der hohen LKW-Kabi­ne unter Nut­zung zwei­er Ret­tungs-Platt­for­men scho­nend zu Boden ver­bracht wer­den. Und auch die aus­lau­fen­de Flüs­sig­keit konn­te mit­tels Umfüll­pum­pe in ein Ersatz­be­hält­nis umge­pumpt wer­den. „In die­ser Ein­satz­übung haben die bei­den Feu­er­weh­ren Hand in Hand zusam­men­ge­ar­bei­tet, mit dem vor­han­de­nen Aus­bil­dungs­stand funk­tio­nier­te der Ein­satz der Gerät­schaf­ten rich­tig gut“, konn­te bei der gemein­sa­men Übungs-Nach­be­spre­chung resü­miert werden.

Bericht & Fotos: FF Bad Goisern