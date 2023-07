Gastrobetrieb im Salzkammergut „vergaß“ auf Geld für offene Urlaubstage, AK erkämpfte für Schankhilfe 5.700 Euro

Ein Gastrobetrieb/Kaffeehaus im Inne­ren Salz­kam­mer­gut kün­dig­te einen im Kran­ken­stand befind­li­chen Beschäf­tig­ten nicht nur fris­t­wid­rig, bei der End­ab­rech­nung fehl­te auch das Geld für 39 offe­ne Urlaubs­ta­ge. Dank AK erhielt er schluss­end­lich noch mehr als 5.700 Euro an ihm zuste­hen­den Ansprüchen.

Fast drei Jah­re arbei­te­te Herr G. (Name geän­dert) als Schank­hil­fe in einem Gastro­be­trieb im Inne­ren Salz­kam­mer­gut. Als er schwer erkrank­te, mel­de­te er sich sofort beim Arbeit­ge­ber krank. Noch im Kran­ken­stand kün­dig­te die Fir­ma den Mann, sie hielt sich aber nicht an die gesetz­li­che Kün­di­gungs­frist. Der Mann wand­te sich mit der End­ab­rech­nung zur Über­prü­fung an die Arbei­ter­kam­mer. Sein Glück: Er ver­füg­te über voll­stän­di­ge Arbeits­zeit- und Urlaubs­auf­zeich­nun­gen. Den­noch woll­te der Betrieb sei­nem ehe­ma­li­gen Mit­ar­bei­ter nicht die offe­nen Urlaubs­ta­ge aus­zah­len. Der Arbeit­ge­ber behaup­te­te, dass die Schank­hil­fe zu weni­ge Stun­den gear­bei­tet habe. Daher habe er die ent­stan­de­nen Minus­stun­den vom Urlaub abge­zo­gen und nur den ver­blie­be­nen Rest­ur­laub aus­be­zahlt. Zudem akzep­tier­te er die gesetz­li­che Kün­di­gungs­frist nicht.

Die AK ging für den Arbeit­neh­mer dar­auf­hin vor Gericht. Im Zuge des gericht­li­chen Ver­glei­ches erhielt der Mann ins­ge­samt 5.717,50 Euro aus­be­zahlt. „Wie­der ein­mal sieht man, wie wich­tig eigen­hän­di­ge Arbeits­zeit­auf­zeich­nun­gen sind. Notie­ren Sie sich daher Ihre tat­säch­lich geleis­te­ten Arbeits­zei­ten und kon­trol­lie­ren Sie Ihre Abrech­nun­gen. Soll­ten die­se nicht kor­rekt sein oder Sie Fra­gen haben, wen­den Sie sich an die AK. Eine recht­zei­ti­ge Gel­tend­ma­chung ver­hin­dert den Ver­fall von Ansprü­chen und ist daher im Inter­es­se der Beschäf­tig­ten“, so AK-Prä­si­dent Andre­as Stangl.