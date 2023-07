Gedenkstätte für Sternenkinder in St. Georgen gesegnet

In den Himmel geboren und nun doch ein Platz auf Erden

Am Sonn­tag, den 16. Juli wur­de die neue Ster­nen­kin­der Gedenk­stät­te am Fried­hof der Pfarr­ge­mein­de St. Geor­gen im Atter­gau fei­er­lich geseg­net. Die Gedenk­stät­te besteht aus zwei Metall­wän­den mit Glas­ster­nen. Bei der Gestal­tung arbei­te­te eine Grup­pe von betrof­fe­nen Eltern mit. Ster­nen­kin­der sind Kin­der, die vor, wäh­rend oder gleich nach der Geburt gestor­ben sind. Sie wur­den direkt in den Him­mel gebo­ren und eigent­lich bleibt ihr Platz auf Erden leer.

Mit der Gedenk­stät­te wur­de nun ein Platz geschaf­fen, der ein Ort der Trau­er und des Geden­kens ist, aber auch ein Ort der Hoff­nung. Sie soll den Eltern hel­fen, ihren Ver­lust zu Ver­ar­bei­ten und an ihre Kin­der zu denken.

Die Seg­nung der Gedenk­stät­te wur­de von Pfar­rer Johann Grein­eg­ger vor­ge­nom­men. Musi­ka­lisch stim­mungs­voll umrahmt wur­de der Got­tes­dienst und die Seg­nung von den Rix­in­gers. Im Anschluss fand eine fei­er­li­che Aga­pe statt. Ein herz­li­ches Vergelt’s Gott an Bäcker­meis­ter Kurt Fischer für die Spen­de des Jour Gebäcks.

Ein herz­li­cher Dank gilt den vie­len Helfer:innen bei der Erstel­lung: Micha­el Hemets­ber­ger für die Metall­ar­bei­ten, den Freu­den­tha­ler Glas­ma­chern Wal­ter Schwing, Alo­is Plai­ner und Franz Win­der­le, die gemein­sam mit den Eltern die Glas­ster­ne her­ge­stellt haben, Mar­kus Scherr für das Ban­kerl und allen ande­ren, die das Pro­jekt tat­kräf­tig unter­stützt haben.

Unse­re Ster­nen­kin­der haben nun nicht nur einen Platz im Her­zen ihrer Fami­lie, son­dern auch in unse­rer Gemein­schaft bekommen.

Text: Made­lei­ne Pach­ler / Fotos: Chris­ti­an Scherr