Gerold Schodterer ist neuer Lions-Präsident von Bad Ischl

In einer stim­mungs­vol­len Fei­er über­gab Oth­mar Ber­ner die Lei­tung des Isch­ler „Löwen­clubs“ an sei­nen Nachfolger.

„Wert­schät­zung för­dert Ent­wick­lung“, unter die­ses Leit­mo­tiv stellt Gerold Schod­te­rer sein Lions-Prä­si­den­ten­jahr, das neben einer Rei­he club­in­ter­ner Pro­jek­te und dem Kul­tur­haupt­stadt­jahr ja auch wie­der die tra­di­tio­nel­len Lions Acti­vi­ties Floh­markt und Punsch­stand umfas­sen wird.

Der schei­den­de Prä­si­dent Oth­mar Ber­ner dank­te sei­nem gesam­ten Vor­stands­team, das ihm tat­kräf­tig zur Sei­te gestan­den war, ins­be­son­de­re Club­meis­ter Ger­hard Floh­ber­ger und Sekre­tär Chris­ti­an Grill, die bei­de kurz­fris­tig und uner­war­tet in die­se Funk­tio­nen ein­ge­sprun­gen waren. Vor allem aber gedach­te man dem lang­jäh­rig-hoch­ver­dien­ten Lions­freund Wer­ner Rie­ner, der noch das Amt des Club­meis­ters über­nom­men hat­te, dann aber lei­der sei­ner Krank­heit erle­gen war.

Der Dank galt aber eben­so den Gat­tin­nen und Part­ne­rin­nen aller Lions­freun­de, ohne deren Mit­wir­ken und Hil­fe die erfolg­rei­chen Grroß­ak­ti­vi­tä­ten nicht zu bewäl­ti­gen wären. Inco­m­ing­prä­si­dent Gerold Schod­te­rer will sein Haupt­au­gen­merk auf einen wert­schät­zen­den Umgang im Club legen und gleich­zei­tig die Lions Devi­se „wir hel­fen per­sön­lich, rasch und unbü­ro­kra­tisch“ wei­ter­hin so effi­zi­ent umset­zen, wie bis­her. Der Lions Club ist für Hilfs­an­su­chen jeder­zeit ger­ne unter lions.badischl@gmx.at oder unter der Club­adres­se Hotel Roy­al, Vogl­hu­ber­stras­se 10 in Bad Ischl erreichbar.

Im Rah­men des Kai­ser­bum­mels 2023 wird sich der Lions Club neben vie­len wei­te­ren Ver­ei­nen der Öffent­lich­keit präsentieren.