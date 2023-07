Gmunden unterstützt Kinderschwimmkurse

In Öster­reich ster­ben jähr­lich an die 50 Per­so­nen an den Fol­gen eines Ertrin­kungs­un­falls. Die Stadt­ge­mein­de Gmun­den unter­stützt daher mit einem För­der­pro­gramm die Abwick­lung von Schwimmkursen.

„Jeder drit­te Jugend­li­che kann nicht schwim­men. Coro­na hat die Situa­ti­on in den letz­ten Jah­ren noch ver­schärft. Zusätz­lich ist in den meis­ten Schwimm­bä­dern wenig Platz für wei­te­re Schwimm­kur­se.“, sagt NEOS Sicher­heits­stadt­rat Phil­ipp Wiatsch­ka und freut sich, dass er gemein­sam mit dem Sicher­heits­aus­schuss ein För­der­pro­gramm für Gmund­ner Kin­der und Jugend­li­che auf­le­gen konn­te. „Bis zu fünf Ertrin­kungs­op­fer pro Jahr sind Kin­der unter 15 Jah­ren. Bei Kin­dern ist Ertrin­ken die zweit­häu­figs­te Todes­ur­sa­che nach Ver­kehrs­un­fäl­len mit Kin­der­be­tei­li­gung“, so Wiatschka.

“End­lich sind die Som­mer­fe­ri­en da und in den Schwimm­bä­dern und am Traun­see und unse­ren Bade­se­en herrscht Hoch­be­trieb. Gleich­zei­tig ist die Zahl der Nicht­schwim­mer gestie­gen. Auch vie­le Erwach­se­ne beherr­schen nicht ein­mal die Grund­la­gen. Oft fehlt es am Ver­ständ­nis der Not­wen­dig­keit von Schwimm­kennt­nis­sen, an der Mög­lich­keit oder regel­mä­ßig in ein Schwimm­bad zu gehen“, betont Ortstel­len­lei­te­rin Bir­git Wim­mer von der Was­ser­ret­tung Gmunden.

“Häu­fig, weil die Eltern weder die zeit­li­chen noch die finan­zi­el­len Mög­lich­kei­ten haben, kön­nen vie­le Kin­der nicht schwim­men. Schwimm­kur­se sind teu­er, auch die Ein­trit­te ins Schwimm­bad sind für Fami­li­en teil­wei­se kaum erschwing­lich. In vie­len Fami­li­en fehlt auch das Ver­ständ­nis, dass Schwimm­kennt­nis­se wich­tig sind. Meist kön­nen die­se Eltern auch nicht schwim­men”, ist Wiatsch­ka, der selbst auch aus­ge­bil­de­ter Ret­tungs­schwimm­leh­rer ist, überzeugt.

Unter­stüt­zung für Gmund­ner Kin­der und Jugendliche

Zusätz­lich zum Schwimm­kurs im Strand­bad in Gmun­den orga­ni­siert die Was­ser­ret­tung Gmun­den im Solar­bad Alt­müns­ter wie­der einen Kin­der­schwimm­kurs. Ab 23. Juli, am 30.07., 06.08. und 13.08. jeweils von 14:00 bis 16:00 Uhr. Die Kurs­kos­ten belau­fen sich auf 65 Euro pro Teil­neh­mer. Die Stadt­ge­mein­de Gmun­den über­nimmt davon 30 Euro. Anmel­dung zum Schwimm­kurs bei der Was­ser­ret­tung Gmun­den unter Mschreiner68@icloud.com oder unter: 0664–88914091.