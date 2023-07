Gmundner Stadtmeisterschaften im Tennis und im Beachvolleyball

Die tra­di­tio­nel­len Stadt­meis­ter­schaf­ten im Ten­nis und im Beach­vol­ley­ball rich­ten auch heu­er Sek­tio­nen der Sport­uni­on Gmun­den aus, der Uni­on Ten­nis­club Gmun­den und die Gmund­ner Volleys.

Bei­de Meis­ter­schaf­ten sind offen. Teil­nah­me­be­rech­tigt sind alle Sport­le­rIn­nen mit Haupt­wohn­sitz in Gmun­den, aber auch Aus­wär­ti­ge, die in der Stadt arbei­ten, zur Schu­le gehen oder einem Gmund­ner Ver­ein angehören.

16 Tage Tennis-Matches

Da Ten­nis in Gmun­den ein Brei­ten­sport im bes­ten Sinn ist, wer­den die Stadt­meis­ter­schaf­ten in 16 Klas­sen aus­ge­tra­gen. Die Bewer­be dau­ern von 3. – 19. August, Nen­nungs­schluss ist der 31. Juli. Details und Nen­nun­gen auf der UTC-Web­site: www.utcg.at/stadtmeisterschaften-2023/

Traum-Location „Seebahnhof“

Nur zehn Meter von den bei­den Sand­plät­zen ent­fernt kann man zwi­schen­durch ins küh­le Nass des Traun­sees köp­feln. Das ist der beson­de­re Reiz des Aus­tra­gungs­or­tes der Beach­vol­ley­ball-Stadt­meis­ter­schaf­ten, die am Sams­tag, 5. 8., am Frei­zeit­ge­län­de See­bahn­hof über die Büh­ne gehen. Gespielt wird in den Klas­sen Jugend, Her­ren und Mixed. Nen­nungs­schluss ist der 1. August. Details und Nen­nun­gen auf der Web­site der Gmund­ner Vol­leys: www.gmundner-volleys.at