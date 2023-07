Heizölaustritt fordert Einsatzkräfte in Altmünster

Eine Anrai­ne­rin alar­mier­te die Feu­er­wehr Alt­müns­ter am 14.7.2023 um 10:17 Uhr auf­grund wahr­nehm­ba­ren Ölgeruchs.

Bei der Lage­er­kun­dung wur­de fest­ge­stellt, dass sich in einem nahen Bach Heiz­öl befin­det. Sofort wur­de begon­nen, mit­tels meh­re­rer Ölsper­ren eine wei­te­re Aus­brei­tung zu ver­hin­dern. Vor­erst war der Ver­ur­sa­cher unklar, daher wur­de mit Mit­ar­bei­tern der Gemein­de durch Kon­trol­le meh­re­rer Kanä­le wei­ter­ge­sucht, lei­der wie­der ohne Erfolg. Aber durch den Ein­satz einer Rohr­ka­me­ra, konn­te der Bereich der Ver­schmut­zung ein­ge­grenzt wer­den. Nach die­sen Maß­nah­men wur­den alle Häu­ser in die­sem Umkreis kon­trol­liert und so konn­te auch die betref­fen­de Lie­gen­schaft gefun­den werden.

Auf­grund eines tech­ni­schen Defekts trat das Öl über den Auf­fang­be­häl­ter hin­aus und gelang durch ein Abwas­ser­rohr in den Bach. Noch wäh­rend der Ursa­chen­su­che wur­de vor­sorg­lich eine Ölsper­re in den See ver­legt. Für die Rei­ni­gungs­ar­bei­ten wur­de eine Fach­fir­ma aus Pins­dorf beauf­tragt. Der Ein­satz dau­er­te am 14.7.2023 an die 9 Stun­den, ging aber am 15.7. wei­ter, da immer noch etwas Öl in den Bach nach­si­cker­te, so die Feuerwehr.

Bericht und Fotos: FF Altmünster