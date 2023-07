Hort und Tierheim unterstützt durch die Altmünsterer Goldhaubenfrauen

Die Gold­hau­ben­frau­en aus Alt­müns­ter waren vor der wohl­ver­dien­ten Som­mer­pau­se noch sehr aktiv. Vom Erlös des Ver­kaufs­stan­des vom Tag der Tracht konn­ten die Spen­den über­ge­ben werden.

Die Trach­ten­grup­pe über­gab am 30.6.2023 eine Spen­de von € 400.- an den Hort und € 300.- an das Tier­heim Alt­müns­ter. Es ist erfreu­lich zu sehen, wie enga­gier­te Gemein­schafts­grup­pen wie die Gold­hau­ben­frau­en sozia­len Ein­rich­tun­gen hel­fen und etwas Gutes in der Regi­on bewirken.

Ihre Bemü­hun­gen wer­den sicher­lich dazu bei­tra­gen, das Leben der­je­ni­gen zu ver­bes­sern, die von den Spen­den profitieren.