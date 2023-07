Ikonen-Ausstellung in der Gmundner Spitalkirche 3. — 17. 8.

Die Bür­ger­spi­tal­ki­che St. Jakob, die heu­er ihr 1000-jäh­ri­ges Bestehen fei­ert, zeigt zwei Wochen lang Iko­nen­ma­le­rei des 21. Jahr­hun­derts, die aller­dings immer noch tief in der uralten Iko­nen­ma­le­rei ver­wur­zelt ist. Auch die­ser, dem byzan­ti­ni­schen Chris­ten­tum ent­stam­men­de Mal­stil, brei­te­te sich vor rund tau­send Jah­ren weit­läu­fig über Euro­pa aus. Eine wun­der­ba­re Koin­zi­denz, eine Geburts­tags­aus­stel­lung par exzellence.

Die aus­ge­stell­ten Iko­nen stam­men vom Wie­ner Ehe­paar Lou­kas und Ire­ne Sero­glou. Bei bei­den fließt das kunst­his­to­ri­sche und kir­chen­ge­schicht­li­che Erbe ihres Her­kunfts­lan­des in den Mal­stil ein. Lou­kas stammt so wie sei­ne Frau aus Athen, ist gelern­ter Restau­ra­tor und stu­dier­te in Wien, wo er sei­nen eige­nen Stil fand und “Phan­tas­ti­schen Mys­ti­zis­mus” nann­te. Ire­ne stu­dier­te zunächst Kla­vier und fand erst dann zur Male­rei. Sie berei­chert Iko­nen mit orna­men­ta­len Moti­ven aus der byzan­ti­ni­schen und ita­lie­ni­schen Buchmalerei.

“Abbil­der Got­tes, tran­szen­den­te Por­träts der christ­li­chen sakra­len Kunst. Zeit­lo­se Bot­schaft der unver­än­der­li­chen ewi­gen geis­ti­gen Wer­te. Die Iko­nen­kunst ist das ältes­te künst­le­ri­sche Ver­mächt­nis des Chris­ten­tums und ihre Wur­zeln rei­chen bis zu den Mumi­en­bil­der ‑bekannt als Fayum­por­träts- der hel­le­nis­tisch römi­schen Zeit in Ägyp­ten. Aus der geheim­nis­vol­len Toten­welt am Ufer des Nils wur­den die Por­träts von Fayum von den ers­ten Chris­ten zu höchs­tem Aus­druck spi­ri­tu­el­ler Kunst erho­ben. Nie zuvor wur­de die Tran­szen­denz Got­tes so künst­le­risch dargestellt.

Für den ein­fa­chen Gläu­bi­gen ist die Iko­ne ein from­mes Gebets­ob­jekt. Für den Mys­ti­ker ist die Iko­ne mehr als ein sakra­ler oder devo­tio­na­ler Glau­bens­aus­druck. Sie ist viel mehr “Brü­cke zum Jen­seits”, “Tor zum Him­mel”, “Fens­ter zur Ewig­keit”. Er wen­det sich der Iko­ne nicht mit den Sin­nen zu, son­dern mit der See­le. Sei­ne Gebe­te spre­chen nicht sei­ne All­tags­sor­gen aus, son­dern sind die Sehn­sucht sei­ner See­le nach der mys­ti­schen Ver­ei­ni­gung mit dem Geliebten.

Die Iko­ne ist ein Medi­ta­ti­ons­ob­jekt, in die sich der Betrach­ter mit sei­ner gan­zen Auf­merk­sam­keit ver­tieft, somit geht er in der Tran­szen­denz auf. Die­se mys­ti­sche Bezie­hung wie­der­um ver­wan­delt die Iko­ne, sie wird magisch, ver­geis­tigt, leben­dig, sie wird zum Trans­port­mit­tel, zum Fahr­zeug. Das ist die Alche­mie der Lie­be, wel­che das Blei der Mate­rie in das Gold des Geis­tes ver­wan­delt.” (Lou­kas Seroglou)

Eröff­nung der Ausstellung:

Mitt­woch, 2. 8., 18 Uhr, Bür­ger­spi­tal­kir­che St. Jakob

Öff­nungs­zei­ten: 3. — 17. 8. | täg­lich 9 — 13 und 15 — 20 Uhr

www.iconart.at

Fotos © iconart.at

Lukas Seroug­lou: Der Hei­li­ge Franz von Assisi

Ire­ne Seroug­lou: Ver­samm­lung der Erzengel