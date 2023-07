Jugendliche hantierten mit Softair-Waffen

Ein Zeu­ge mel­de­te am 03. Juli 2023 kurz vor 18:00 Uhr über Not­ruf, dass meh­re­re Per­so­nen mit Schuss­waf­fen am Bahn­hof in Bad Ischl han­tie­ren und soeben mit einem PKW geflüch­tet sei­en. Meh­re­re Poli­zei­strei­fen fuh­ren in die­se Rich­tung und fahn­de­ten nach den Geflüchteten.

Dabei konn­te im Bereich Pfandl ent­lang der B158 Wolf­gang­see Stra­ße ein PKW mit zwei Insas­sen loka­li­siert und im Bereich der Salz­bur­ger Stra­ße in Bad Ischl kon­trol­liert wer­den. Bei der Durch­su­chung des PKW konn­ten drei Sof­ta­ir-Waf­fen, abge­feu­er­te Schreck­schuss­mu­ni­ti­on und ein Mes­ser auf­ge­fun­den werden.

Die bei­den Jugend­li­chen im Alter von 18 Jah­ren aus dem Bezirk Gmun­den wur­den nie­der­schrift­lich ein­ver­nom­men und gaben zu, am Bahn­hofs­ge­län­de mit den Sof­ta­ir-Waf­fen mehr­mals in ver­schie­de­ne Rich­tun­gen geschos­sen zu haben. Zudem stell­te sich her­aus, dass noch ein drit­ter Jugend­li­cher, ein 17-jäh­ri­ger Ira­ker aus dem Bezirk Gmun­den, dabei war. Sie wer­den ange­zeigt, so die Polizei.