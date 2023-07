Kleinkind sperrt Eltern auf Balkon aus

Am Sonn­tag muss­te die Feu­er­wehr Bad Ischl zu einem nicht all­täg­li­chen Ein­satz aus­rü­cken. Ein Klein­kind hat­te sei­ne Eltern auf dem Bal­kon aus gesperrt.

Da die Eltern kei­nen Schlüs­sel dabei hat­ten, ver­schaff­ten sich die alar­mier­ten Ein­satz­kräf­te mit dem Tür­öff­nungs­werk­zeug Zutritt zur Woh­nung. Dies gelang zum Glück ohne wei­te­re Schäden.

„Als wir die Woh­nungs­tü­re geöff­net hat­ten und in die Woh­nung gin­gen, fan­den wir das klei­ne Kind ganz unschul­dig in der Woh­nung vor“, so Jochen Eisl. Danach konn­te auch die Bal­kon­tü­re durch die frei­wil­li­gen Hel­fer der Haupt­feu­er­wa­che Bad Ischl geöff­net wer­den. Somit war die Fami­lie wie­der ver­eint. Der Ein­satz konn­te nach einer drei­vier­tel Stun­de been­det werden.