Leading Employers“: Miba erneut als einer der Top 1% Arbeitgeber in Österreich ausgezeichnet

So wie schon im Vor­jahr wur­de die Miba auch heu­er wie­der als einer der „Lea­ding Employ­ers“ Öster­reichs aus­ge­zeich­net. Sie gehört damit zu den bes­ten ein Pro­zent unter den Arbeit­ge­bern in unse­rem Land.

Grund­la­ge des Ran­kings ist eine umfas­sen­de Stu­die zu den Qua­li­tä­ten von Arbeit­ge­bern, die eine gro­ße Zahl an Quel­len als Grund­la­ge hat. So wer­den etwa Bewer­tungs­por­ta­le und das Feed­back von Bewer­bern, Mit­ar­bei­tern und Fach­ex­per­ten ana­ly­siert. Auch die Arbeit der Per­so­nal­ab­tei­lun­gen sowie Ange­bo­te für Beschäf­tig­te etwa in der Gesund­heits­för­de­rung und für die bes­se­re Ver­ein­bar­keit von Fami­lie und Beruf wer­den berücksichtigt.

Gut bezahl­te Arbeits­plät­ze in einem erfolg­rei­chen Fami­li­en­un­ter­neh­men — gro­ßes Ange­bot zur Ver­ein­bar­keit von Fami­lie und Beruf

Die Miba beschäf­tigt in Öster­reich rund 2.800 Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter, rund 2.500 davon in Ober­ös­ter­reich. Zudem bil­det die Miba allein in Öster­reich rund 120 Lehr­lin­ge aus. „Wir bie­ten unse­ren Beschäf­ti­gen gut bezahl­te Arbeits­plät­ze in einem finan­zi­ell sta­bi­len, welt­weit erfolg­rei­chen Fami­li­en­un­ter­neh­men“, schil­dert Miba Vor­stands­vor­sit­zen­der F. Peter Mit­ter­bau­er. Und er ergänzt: „Unse­re Unter­neh­mens­kul­tur ist geprägt von Zusam­men­ar­beit und Team­geist. Wir wol­len uns auf die Stär­ken jeder und jedes ein­zel­nen kon­zen­trie­ren und die­se lau­fend wei­ter­ent­wi­ckeln. Und wir enga­gie­ren uns stark für die Ver­ein­bar­keit von Fami­lie und Beruf, etwa mit einer 3‑wöchigen Som­mer­fe­ri­en­be­treu­ung für die Kin­der unse­rer Beschäf­tig­ten oder mit unse­rer Miba Krab­bel­stu­be in Laa­kir­chen.“ Kan­ti­nen an den Werks­stand­or­ten, Sport- und Frei­zeit­an­ge­bo­te sowie zahl­rei­che Ver­güns­ti­gun­gen für Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter wer­den eben­falls angeboten.

Arbei­ten an Tech­no­lo­gien für mehr Nach­hal­tig­keit und Ener­gie-Effi­zi­enz: Zusätz­li­che Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen wer­den lau­fend gesucht

Arbei­ten bei der Miba bedeu­tet Arbei­ten mit Sinn. Das Unter­neh­men ent­wi­ckelt und pro­du­ziert Tech­no­lo­gien für die nach­hal­ti­ge und effi­zi­en­te Gewin­nung, Über­tra­gung, Spei­che­rung und Nut­zung von Ener­gie – also etwa für die Wind­ener­gie und Was­ser­kraft, für effi­zi­en­te Strom­net­ze und für umwelt­freund­li­che Antrie­be in Autos, LKW, Schif­fen oder Flug­zeu­gen. Dafür wer­den lau­fend neue Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen gesucht. Jobs und Infor­ma­tio­nen fin­det man unter karriere.miba.com

Die Miba als Arbeitgeber

Es ist Kom­bi­na­ti­on von Inno­va­ti­on und Tra­di­ti­on und die Unter­neh­mens­mis­si­on „Tech­no­lo­gies for a clea­ner pla­net“, die Mitarbeiter/innen der Miba jeden Tag antreibt. Aktu­ell sind allein in Ober­ös­ter­reich rund 100 Stel­len offen – und das in unter­schied­lichs­ten Berei­chen: von Pro­duk­ti­on über For­schung & Ent­wick­lung bis hin zu IT, Finan­zen und wei­te­ren zen­tra­len Berei­chen. Alle offe­nen Stel­len fin­den sich im Job­por­tal unter www.jobs.miba.com