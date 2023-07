Lehrlinge der Energie AG gestalteten Graffiti-Kunstwerke

Die Lehr­lin­ge der Ener­gie AG haben kürz­lich Ein­blick in die facet­ten­rei­che und bun­te Welt der Graf­fi­ti-Kunst bekom­men. Im Rah­men eines ein­tä­gi­gen Work­shops konn­ten die Jugend­li­chen ihrer Krea­ti­vi­tät frei­en Lauf las­sen und die Außen­flä­chen beim Ener­gie AG-Stand­ort in Gmun­den völ­lig neu gestalten.

„Die­se Akti­on unter­streicht die Viel­sei­tig­keit der Lehr­lings­aus­bil­dung in der Ener­gie AG. Uns ist wich­tig, jun­ge Talen­te zu för­dern und ihnen neben einer umfas­sen­den pra­xis­ori­en­tier­ten Aus­bil­dung auch Raum für Inno­va­ti­on und Krea­ti­vi­tät zu geben. Die Ergeb­nis­se zei­gen neue Per­spek­ti­ven auf und sind auch ein Zei­chen für die Lei­den­schaft und das Enga­ge­ment unse­rer Nach­wuchs­kräf­te im Hin­blick auf eine erneu­er­ba­re Ener­gie­zu­kunft“, so Ener­gie AG-CEO Leon­hard Schitter.

Im Zuge von geplan­ten Umbau­ar­bei­ten beim Bau­hof am Ener­gie AG-Stand­ort in Gmun­den, haben die Lehr­lin­ge des 3. Lehr­jah­res kürz­lich die Mög­lich­keit bekom­men, ein leer­ste­hen­des Fir­men­ge­bäu­de in ein tem­po­rä­res Kunst­werk zu ver­wan­deln. Unter der pro­fes­sio­nel­len Beglei­tung der „Mural Har­bor Gal­le­ry Linz / King­si­ze Urban Art“ konn­ten die Jugend­li­chen ihrer Krea­ti­vi­tät und Fan­ta­sie frei­en Lauf lassen.

Wäh­rend des ein­tä­gi­gen Work­shops expe­ri­men­tier­ten die Jugend­li­chen mit Sprüh­far­ben, Scha­blo­nen und ande­ren Mate­ria­li­en. Die Außen­flä­che des Gebäu­des dien­te als rie­si­ge Lein­wand für ihre Kunst­wer­ke. Gemein­sam tüf­tel­ten sie an Moti­ven, die den Aus­bau erneu­er­ba­rer Ener­gien auf beson­de­re Wei­se dar­stel­len. Die groß­ar­ti­gen Ergeb­nis­se des Graf­fi­ti-Work­shops wer­den noch für eini­ge Zeit zu bewun­dern sein, bevor das Gebäu­de reno­viert wird.