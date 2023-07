Leserbrief: Die (Un-)wirtschaftlichkeit des Kasbergs!

In den letz­ten Mona­ten wur­de oft­mals über die Wirt­schaft­lich­keit des Ski­ge­biets Kas­berg berich­tet die Fra­ge dis­ku­tiert, ob die Ver­wen­dung von Steu­er­gel­dern zur Auf­recht­erhal­tung des Betriebs legi­tim ist.

Zur Ren­ta­bi­li­tät sind zwei Aspek­te zu hin­ter­fra­gen: (1) Wie wirt­schaft­lich kann ein Unter­neh­men sein, bei dem die Kon­kur­renz im eige­nen (über­teu­er­ten) Manage­ment sitzt? Ins­be­son­de­re wenn der Eigen­tü­mer des­sel­ben Kon­kur­renz­be­trie­bes durch meh­re­re Tou­ris­mus­be­tei­li­gun­gen vor Ort von höhe­ren Gäs­te­zah­len zusätz­lich pro­fi­tiert. Hier lohnt es sich den Ver­lust­ab­gang anhand der För­der­be­rich­te des Lan­des OÖ in zwei Pha­sen zu betrach­ten: Die Jah­re 2010 bis 2015 mit geschäfts­füh­ren­dem Gesell­schaf­ter und sta­bi­len, nied­ri­gen Ver­lust­ab­gän­gen und den Zeit­raum 2017 bis 2023 mit Geschäfts­füh­rung ohne Gesell­schaf­ter­in­ter­es­se und einem sprung­haf­ten Anstieg der Ver­lus­te. Die­ser Tren­dum­schwung kann nicht durch den Kli­ma­wan­del und eine gerin­ge­re Anzahl an Schnee­ta­gen erklärt wer­den! (2) Wie über­le­bens­fä­hig wären ande­re Insti­tu­tio­nen im Bereich Gesund­heit, Bil­dung, Kul­tur, Sport, etc. ohne För­der­mit­tel sei­tens Land/Bund?

Hin­sicht­lich Ver­wen­dung von Steu­er­gel­dern ist eine Ver­lust­ab­de­ckung von der Begriff­lich­keit nega­tiv behaf­tet und wird medi­al stär­ker betrach­tet als För­der­quo­ten über 50% bei ren­ta­blen Ski­ge­bie­ten (sie­he LRH-Bericht). Finan­zi­ell besteht aber kein Unter­schied zu einer Stan­dard­för­de­rung oder einem Gesell­schaft­er­zu­schuss, denn bei bei­dem han­delt sich um Aus­zah­lun­gen zum All­ge­mein­wohl der Gesell­schaft. Von einer dro­hen­den Markt­kon­so­li­die­rung und Kon­zen­tra­ti­on der För­der­gel­der auf weni­ge Ski­ge­bie­te wür­den aller­dings haupt­säch­lich deren Eigen­tü­mer pro­fi­tie­ren. Für die Gesell­schaft über­wie­gen hin­ge­gen die Nach­tei­le durch den Ver­lust des Leistungsangebots.

Abschlie­ßend ist den Stamm­gäs­ten der HiWu Seil­bah­nen viel Geduld zu wün­schen. Denn die Ver­kehrs- und Aus­las­tungs­si­tua­ti­on wird bei einer Schlie­ßung des Kas­bergs (vor allem an son­ni­gen Wochen­en­den) nicht bes­ser werden.

Ver­fas­ser: Wil­li Kasberger