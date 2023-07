Ein drei­jäh­ri­ges Mäd­chen war mit ihrer Fami­lie am Abend des 21. Juli 2023 zu Besuch bei einem Ver­wand­ten in Laa­kir­chen. Dabei wur­de das Kind gegen 20:25 Uhr plötz­lich vom sie­ben­jäh­ri­gen Hund des Haus­be­sit­zers atta­ckiert und in das Gesicht gebissen.

Das Mäd­chen wur­de unbe­stimm­ten Gra­des ver­letzt und nach der Erst­ver­sor­gung in das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck gebracht, so die Polizei.