Mann stürzte von Leiter

Ein 53-jäh­ri­ger Deut­scher aus dem Bezirk Gmun­den war am 11. Juli 2023 gegen 14:15 Uhr in Stein­bach am Atter­see mit Arbei­ten an einem Boot beschäf­tigt. Aus bis­lang unbe­kann­ter Ursa­che stürz­te der Mann dabei von einer Lei­ter und schlug mit dem Kopf auf den Asphalt.

Wei­te­re Ange­stell­te konn­ten den 53-Jäh­ri­gen blut­über­strömt vor­fin­den und leis­te­ten sofort Ers­te Hil­fe. Der Deut­sche wur­de unbe­stimm­ten Gra­des ver­letzt und mit dem Not­arzt­hub­schrau­ber Mar­tin 3 in das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck geflo­gen, teilt die Poli­zei mit.