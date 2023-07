MINT-Gütesiegel für Mittelschule Gmunden-Stadt

Her­aus­ra­gen­des Enga­ge­ment mit viel­fäl­ti­gen Zugän­gen für Mäd­chen und Bur­schen — das beloh­nen der Bil­dungs­mi­nis­ter und die Indus­tri­el­len­ver­ei­ni­gung mit der Ver­lei­hung des MINT-Güte­sie­gels. (MINT sind die Initia­len von Mathe­ma­tik, Infor­ma­tik, Natur­wis­sen­schaft und Technik)

Gro­ße Freu­de herrscht in der Tech­nik-Natur­wis­sen­schafts-Mit­tel­schu­le (TNMS) Gmun­den-Stadt, die die­ses Güte­sie­gel soeben ver­lie­hen bekom­men hat. Zu den ers­ten Gra­tu­lan­ten gehör­ten Bür­ger­meis­ter Ste­fan Krapf und Schul­stadt­rä­tin Bir­git Zwach­te. Krapf hat hier hin­ter Direk­tor Niko­laus Huber und zwei Schü­lern das im Sinn, was man ein­schlä­gig inter­es­sier­ten Volks­schul­ab­sol­ven­tIn­nen nur emp­feh­len kann: Nix wie rein in die TNMS Gmun­den Stadt!

Foto: Stadt­ge­mein­de Gmunden