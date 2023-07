Mit Segelboot gekentert: 82-Jähriger tot aus Irrsee geborgen

Töd­lich ende­te ein Segel­turn am Sams­tag auf dem Irr­see für einen 82-Jäh­ri­gen. Nach­dem der Mann geken­tert war such­te ein Groß­auf­ge­bot an Ein­satz­kräf­ten nach­dem Ver­miss­ten. Gegen 21:30 wur­de der Salz­bur­ger von Tau­chern leb­los im Irr­see gefunden.

Der 82-jäh­ri­ge Seg­ler aus Salz­burg wur­de am 29. Juli 2023 gegen 17:40 Uhr von sei­ner Gat­tin am Irr­see als abgän­gig gemel­det. Er war zwi­schen 14 Uhr und 14:30 Uhr allein zu einer Segel­run­de am Irr­see aufgebrochen.

Nach­dem der 82-Jäh­ri­ge län­ge­re Zeit nicht zurück­kam und zwi­schen­zeit­lich ein leich­ter Sturm am Irr­see auf­zog, such­ten die Ange­hö­ri­gen vom Land aus nach dem Segel­boot, konn­ten es aber nicht fin­den. Dar­auf­hin alar­mier­ten sie die Einsatzkräfte.

Ein Motor­boot der Feu­er­wehr konn­te nörd­lich des Ein­flus­ses des Ram­sau­ba­ches in den Irr­see, ca. 50 Meter vom Ufer ent­fernt, das geken­ter­te, mit dem Bug nach oben und dem Mast am See­grund fest­ste­cken­de Segel­boot finden.

Groß­auf­ge­bot an Einsatzkräften

Vom gegen­über­lie­gen­den Ufer des Irr­sees beob­ach­te­te eine Zeu­gin das Ken­tern. Die Zeu­gin nahm auch eine Per­son wahr, die neben dem Boot schwamm und ver­mu­te­te, dass sie in Rich­tung des nahe­lie­gen­den Ufers geschwom­men sei. Die Feu­er­wehr such­te anschlie­ßend erfolg­los das mit Schilf bedeck­te Ufer in dem Bereich ab. Auch eine Droh­nen­su­che der Feu­er­wehr und eine Suche des Salz­bur­ger Poli­zei­hub­schrau­bers ver­lief vor­erst ohne Erfolg.

Ver­miss­ter von Tau­chern tot geborgen

Der Ver­miss­te konn­te schließ­lich bei einem Tauch­gang der 19 ein­ge­setz­ten Feu­er­wehr- und Was­ser­ret­tungs­tau­cher gegen 21:25 Uhr nur mehr tot in ca. 6 bis 7 Meter Tie­fe unweit des geken­ter­ten Segel­boo­tes am See­grund gefun­den wer­den, berich­tet die Polizei.