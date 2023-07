Ein 49-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Linz-Land fuhr mit sei­nem Motor­rad am 11. Juli 2023 gegen 11:10 Uhr in Neu­kir­chen, Gemein­de Alt­müns­ter, auf der L544 Groß­alm­stra­ße Rich­tung Atter­see. Aus bis­lang unbe­kann­ter Ursa­che kam der Mann dabei in einer Links­kur­ve rechts von der Fahr­bahn ab und stürz­te. Er wur­de unbe­stimm­ten Gra­des ver­letzt und nach der Erst­ver­sor­gung mit dem Not­arzt­hub­schrau­ber ins Uni­kli­ni­kum Salz­burg — Lan­des­kran­ken­haus geflo­gen, so die Polizei.