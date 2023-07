Motorradlenker bei Verkehrsunfall in Steinbach am Attersee tödlich verunglückt

Ein 25-jäh­ri­ger Motor­rad­len­ker ist Sams­tag­nach­mit­tag bei einem Unfall auf der B153 Wei­ßen­ba­cher Stra­ße in Stein­bach am Atter­see töd­lich verunglückt.

“Ein 50-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Gries­kir­chen lenk­te am 15. Juli 2023 gegen 14:00 Uhr sei­nen PKW auf der B153 Wei­ßen­ba­cher Stra­ße im Gemein­de­ge­biet Stein­bach am Atter­see im Wei­ßen­bach­tal Rich­tung Bad Ischl. Der Mann woll­te nach links auf eine Schot­ter­stra­ße ein­bie­gen und ver­rin­ger­te sei­ne Geschwindigkeit.

Gegen Auto geprallt und lebens­be­droh­lich verletzt

In die­sem Moment über­hol­te ein von hin­ten kom­men­der Motor­rad­len­ker, gelenkt von einem 25-Jäh­ri­gen aus dem Bezirk Vöck­la­bruck. Der 25-Jäh­ri­ge prall­te mit sei­nem Motor­rad gegen den PKW und ver­letz­te sich dabei lebens­be­droh­lich. Zufäl­lig vor­bei­kom­men­de Pas­san­ten leis­te­ten sofort Ers­te Hil­fe. Tra­gi­scher­wei­se kam aller­dings jede Hil­fe zu spät und der 25-Jäh­ri­ge ver­starb noch an der Unfall­stel­le an sei­nen schwe­ren Ver­let­zun­gen”, berich­tet die Polizei.