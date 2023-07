Motorradlenker stirbt nach schwerem Sturz im Krankenhaus

Jener 49-jäh­ri­ge Motor­rad­len­ker, der am Sams­tag­nach­mit­tag in Ampfl­wang im Haus­ruck­wald schwer gestürzt ist, erlag am Mon­tag im Kli­ni­kum sei­nen Verletzungen.

Der Mann 49-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Wels-Land fuhr am 1. Juli 2023 mit sei­nem Motor­rad in Ampfl­wang auf der L1273 Tratt­berg­stra­ße in Rich­tung Puch­kir­chen. Dabei kam er zu Sturz, schlit­ter­te noch über 100 Meter auf der Fahr­bahn wei­ter, bevor er am Ban­kett zu lie­gen kam. Ankom­men­de Fahr­zeug­len­ker leis­te­ten bis zum Ein­tref­fen der Ret­tung Ers­te Hil­fe. Er wur­de nach der Erst­ver­sor­gung mit schwers­ten Kopf­ver­let­zun­gen ins Kran­ken­haus nach Wels geflogen.