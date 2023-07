Nächtliche Rettungsaktion am Ochsenkogelin Hallstatt

Sonn­tag­abend wur­de der Berg­ret­tungs­dienst Hall­statt alar­miert. Ein Mann stürz­te beim Abstieg im Gip­fel­be­reich des Nie­de­ren Och­sen­ko­gel (2.174m) ca. 20 Meter ab und ver­letz­te sich dabei das Sprung­ge­lenk so schwer, dass er nicht mehr auf­stei­gen konn­te. Bei wid­rigs­ten Wet­ter­be­din­gun­gen stan­den die Ein­satz­kräf­te bis in die Nacht­stun­den im Einsatz.

“Der nach­alar­mier­te Ret­tungs­hub­schrau­ber Chris­to­pho­rus 14 muss­te sei­nen Ein­satz auf­grund eines her­an­na­hen­den Gewit­ters abbre­chen und lan­de­te in Hall­statt. Als sich die Gewit­ter­si­tua­ti­on wie­der bes­ser­te, ver­such­te die Hub­schrau­ber­crew einen Not­arzt und einen Not­fall­sa­ni­tä­ter am Gip­fel des Nie­de­ren Och­sen­ko­gels abzu­set­zen. Die­ses Vor­ha­ben gelang, und die bei­den Erst­hel­fer stie­gen zum Ver­un­fall­ten ab.

Schwer ver­letzt und absturzgefährdet

Die Lage des ver­letz­ten Man­nes stell­te sich äußerst kri­tisch dar. Er war schwer ver­letzt und lag an einer absturz­ge­fähr­de­ten Fels­kan­te. Die bei­den Ret­tungs­män­ner sicher­ten den Ver­letz­ten zuerst mit Sei­len und Schlin­gen und brach­ten ihn aus der Gefah­ren­zo­ne. Anschlie­ßend began­nen sie mit der Schmerzbehandlung.

Lei­der ver­schlech­ter­te sich in der Zwi­schen­zeit die Wet­ter­la­ge wie­der. Daher stieg eine 7- köp­fi­ge Mann­schaft der Berg­ret­tung Hall­statt vom Tal auf. Gleich­zei­tig mach­te sich der Hüt­ten­wirt vom Wies­berg­haus und ein alpi­n­er­fah­re­ner Mann von der Simo­ny­hüt­te auf den Weg. Mitt­ler­wei­le war es Mit­ter­nacht geworden.

Um 01:24 Uhr waren alle Hilfs­kräf­te vor Ort beim Pati­en­ten. Nun konn­te mit dem Abtrans­port begon­nen wer­den. Mit ver­ein­ten Kräf­ten wur­de der Pati­ent zuerst gela­gert und anschlie­ßend mit Sei­len nach oben gezogen.

Mitt­ler­wei­le lös­te sich der Nebel immer mehr und mehr auf, sodass die Ret­tungs­mann­schaft ent­schied, den Pati­en­ten hin­auf zum Gip­fel­be­reich zu trans­por­tie­ren. Um 3:30 Uhr erreich­ten die Ein­satz­kräf­te das Gip­fel­pla­teau, und der Hub­schrau­ber, der bis zu die­sem Zeit­punkt im Ech­ern­tal in Hall­statt sta­tio­niert war, star­te­te nun in Rich­tung Nie­de­rer Och­sen­ko­gel. Nach weni­gen Minu­ten Flug­zeit lan­de­te der Ret­tungs­hub­schrau­ber C14 am Berg, der Pati­ent wur­de umge­la­gert und um 04:00 Uhr früh ins Kran­ken­haus Bad Ischl geflogen.

Alle Bergretter:innen waren um 06:20 Uhr wie­der sicher und wohl­auf im Tal zurück”, berich­tet die Berg­ret­tung Hallstatt.