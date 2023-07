ÖBB, Bundesforste und Gemeinde Schörfling wollen freien Seezugang am Attersee erweitern

Eine See­ufer­wie­se in Schörf­ling am Atter­see mit rund 7.000 m² soll lang­fris­tig und kos­ten­los für die Öffent­lich­keit zur Ver­fü­gung gestellt wer­den. Die Kauf­ver­trags­ver­hand­lun­gen zwi­schen ÖBB und den Bun­des­fors­ten schrei­ten voran.

Aktu­ell lau­fen zwi­schen den Öster­rei­chi­schen Bun­des­bah­nen (ÖBB) und den Öster­rei­chi­schen Bun­des­fors­ten (ÖBf) Gesprä­che zum Erwerb der See­ufer­flä­che am ehe­ma­li­gen Bahn­hofs­are­al der ÖBB in der Markt­ge­mein­de Schörf­ling am Atter­see. Als Grund­ei­gen­tü­mer des Atter­sees wol­len die Bun­des­fors­te einen rund 7.000 m2 gro­ßen See­ufer­be­reich mit einer See­ufer­län­ge von 300 Metern von den ÖBB ankaufen.

Gemein­sa­mes Ziel der Ver­hand­lungs­part­ner ist es, die weit­läu­fi­ge Wie­sen­flä­che nach erfolg­rei­chem Ver­trags­ab­schluss auf lan­ge Sicht der All­ge­mein­heit zur Ver­fü­gung zu stel­len. Damit soll bereits ab dem kom­men­den Jahr ein neu­es und attrak­ti­ves Frei­zeit- und Erho­lungs­are­al ent­ste­hen, das ganz­jäh­rig frei und kos­ten­los für alle zugäng­lich und dar­über hin­aus auch öffent­lich per Zug sehr gut erreich­bar ist.

„Den ÖBB ist die Bedeu­tung eines öffent­li­chen See­zu­gangs in der Regi­on natür­lich bewusst. Es freut mich daher umso mehr, mit den Bun­des­fors­ten einen Part­ner gefun­den zu haben, mit dem wir die Grund­la­ge für eine nach­hal­ti­ge und lang­fris­ti­ge öffent­li­che Nut­zung und eine anspre­chen­de Attrak­ti­vie­rung des See­zu­gangs schaf­fen und auch lang­fris­tig absi­chern kön­nen“, so Clau­dia Brey, Geschäfts­füh­re­rin ÖBB-Immo­bi­li­en­ma­nage­ment GmbH. Der­zeit wer­den zwi­schen den Ver­trags­part­nern die recht­li­chen Rah­men­be­din­gun­gen im Zuge des Ver­kaufs ver­han­delt. Eine Eini­gung wird im Herbst 2023 erwartet.

„Wir sind immer sehr dar­an inter­es­siert See­ufer­flä­chen für die Erwei­te­rung des öffent­li­chen See­zu­gangs oder zum Erhalt schüt­zens­wer­ter Natur anzu­kau­fen. Die Gesprä­che ver­lau­fen sehr kon­struk­tiv und wir sind zuver­sicht­lich, allen Erho­lungs­su­chen­den in der Regi­on schon bald eine wei­te­re frei und kos­ten­los zugäng­li­che See­ufer­flä­che am Atter­see anbie­ten zu kön­nen“, freut sich Georg Schöppl, Vor­stands­spre­cher der Bun­des­fors­te. Allein in Ober­ös­ter­reich betreu­en die Bun­des­fors­te 14 Seen und stel­len der Öffent­lich­keit der­zeit mehr als 35 kos­ten­lo­se Natur­ba­de­plät­ze, wei­te­re öffent­lich nutz­ba­re See­ufer­flä­chen für Parks oder Pro­me­na­den sowie zahl­rei­che Natu­ru­fer zur Ver­fü­gung. www.bundesforste.at/badeplaetze

„Als Bür­ger­meis­ter der Markt­ge­mein­de Schörf­ling am Atter­see freue ich mich sehr über die posi­ti­ven Gesprä­che mit den ÖBB und den ÖBf. Es sol­len in einem gro­ßen Aus­maß öffent­li­cher See­zu­gang sowie Frei­zeit- und Erho­lungs­flä­chen direkt am Atter­see für unse­re Bevöl­ke­rung geschaf­fen und lang­fris­tig gesi­chert wer­den. Die der­zeit teil­wei­se „brach“ lie­gen­den Flä­chen sol­len nun genau der Nut­zung zuge­führt wer­den, für die ich mich per­sön­lich jah­re­lang ein­ge­setzt habe! Die wei­te­re Gestal­tung der Frei­zeit- und Erho­lungs­flä­chen wird in enger Abstim­mung zwi­schen Bun­des­fors­ten und Gemein­de erfol­gen. Ich bin über­zeugt, dass die­se Ent­wick­lung nicht nur die Attrak­ti­vi­tät unse­rer Gemein­de stei­gern, son­dern auch einen wei­te­ren posi­ti­ven Bei­trag für die gesam­te Regi­on leis­ten wird“, so Ger­hard Gründl, Bür­ger­meis­ter Schörf­ling am Attersee.

Sowohl die Gemein­de Schörf­ling als auch ÖBB und ÖBf sind über­zeugt, dass die­se Ent­wick­lung einen wei­te­ren posi­ti­ven Bei­trag für die Regi­on leis­ten wird, die den Bedürf­nis­sen der Gemein­de und den Anfor­de­run­gen der tou­ris­ti­schen Nut­zung gerecht wird.