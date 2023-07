Österreichische Staatsmeisterschaft der Drachen am Attersee

DO, 27. Juli bis SO, 30. Juli 2023

Ele­gant und trotz­dem sport­lich – geht das bei einem Segel­boot? Die Dra­chen bewei­sen es… Für die Öster­rei­chi­sche Staats­meis­ter­schaft der Dra­chen sind 38 Boo­te gemel­det. Die Crews kom­men aus sechs Natio­nen. Damit kämp­fen an den vier Wett­fahrts­ta­gen 114 Segler*innen am Par­cours, alle rein öster­rei­chi­schen Teams kön­nen den Titel des Öster­rei­chi­schen Staats­meis­ters gewinnen.

Dra­chen ist der Name einer Boots­klas­se, die 1929 als Kiel­boot mit einer offe­nen Kajü­te kon­stru­iert wur­de. „Ein rela­tiv schnel­les, ange­mes­sen gro­ßes, see­tüch­ti­ges und ele­gan­tes Kiel­boot“, das war der Auf­trag an den nor­we­gi­schen Kon­struk­teur Johan Anker. In den Jah­ren 1948 bis 1972 wur­de der Dra­chen als Olym­pi­sche Klas­se mit einer Drei-Per­so­nen-Crew gesegelt.

Alle Betei­lig­ten hof­fen, dass sich der Atter­see von sei­ner schöns­ten Sei­te zei­gen wird. Die „schöns­te Sei­te“ ist für Seg­ler nicht das son­nig war­me Wet­ter, auf das sich der Urlau­ber freut, son­dern kon­stan­ter Wind aus einer Rich­tung. Der „Rosen­wind“ ist unter Segel-Begeis­ter­ten weit­hin bekannt: Ein ther­mi­scher Wind, der sich aus dem Tem­pe­ra­tur-Unter­schied von Nacht und Tag auf­baut und aus Nord/Nordost weht. Vom Schloss Kam­mer bringt er angeb­lich den Duft der Rosen über den gan­zen Attersee.

Im Vor­jahr war das Sie­ger­po­dest rein deutsch besetzt. Die Vor­jah­res­sie­ger (Team Ste­phan Link, D) und Vor­jah­res­zwei­ten (Team Bene­dikt Gäch, D) haben wie­der gemel­det. Die loka­len Favo­ri­ten sind der Prä­si­dent des Uni­on-Yacht-Clubs Atter­see Micha­el Far­t­ho­fer mit Vor­scho­tern Ste­fan Deschka und Fried­rich Hubau­er (alle UYC Atter­se) sowie Hans Spitzau­er (UYC Atter­see) mit Kon­stan­tin Koba­le (UYC Wör­ther­see) und Moritz Spitzau­er (UYC Neu­sied­ler­see). Auch Peter Resch mit Jus­tin Kurz und Wil­li­bald Hau­er (alle UYCAs) sind Anwär­ter für einen Titel.

Die­ses Wochen­en­de wur­de im Segel­club Kam­mer­see der Enten­po­kal aus­ge­se­gelt. Das ist eine Schwer­punkt-Regat­ta für Dra­chen. Eini­ge Teams bestrei­ten bei­de Regat­ten. Als Sie­ger gin­gen dort Far­t­ho­fer / Deschka / Hubau­er her­vor. Den zwei­ten Platz beleg­te punk­te­gleich das deut­sche Team um Mat­thi­as Glas. Drit­te am Podest – und nur einen Punkt dahin­ter – plat­zier­ten sich Spitzau­er / Koba­le / Spitzauer.