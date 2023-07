Opferstockeinbrüche in Bad Ischl geklärt

Der Poli­zei ist es gelun­gen, auf­grund umfang­rei­cher Ermitt­lun­gen einen voll­ende­ten und einen ver­such­ten Opfer­stock­ein­bruch zu klären.

Vor­erst unbe­kann­te Täter dran­gen in der Nacht zum 11. Juli 2023 durch gewalt­sa­mes Öff­nen eines Sei­ten­ein­gan­ges in eine Pfar­re in Bad Ischl ein. Bei einem Opfer­stock ent­fern­ten die Täter die zwei Vor­hän­ge­schlös­ser und ent­nah­men die dar­in befind­li­chen Mün­zen. Ein zwei­ter Opfer­stock wur­de als Gan­zes gestoh­len und aus dem Gebäu­de verbracht.

Zeu­ge lie­fer­te Hinweise

Im Zuge der Erhe­bun­gen mel­de­te sich ein Zeu­ge, der wäh­rend der Nacht­zeit immer wie­der lau­te Geräu­sche wahr­nahm. Die Poli­zis­ten konn­ten schließ­lich in einer Ent­fer­nung von ca. 100 Metern von der Pfar­re, in einem Gebüsch, den ent­wen­de­ten Opfer­stock auf­fin­den. Die Täter ver­such­ten offen­bar mit einem Stein das Schloss abzu­schla­gen, die Ver­su­che schei­ter­ten jedoch.

Täter aus­ge­forscht

Auf­grund wei­te­rer umfang­rei­cher Ermitt­lun­gen gelang es den Poli­zis­ten nun zwei Män­ner, 31 und 33 Jah­re alt, bei­de aus dem Bezirk Gmun­den, als Täter aus­zu­for­schen. Die bei­den Beschul­dig­ten wur­den zur Sache ver­nom­men, wobei sich der 33-Jäh­ri­ge nicht gestän­dig und der 31-Jäh­ri­ge teil­stän­dig zeig­te. Der 33-jäh­ri­ge Mann wur­de auf Anord­nung der Staats­an­walt­schaft Wels fest­ge­nom­men und in die Jus­tiz­an­stalt Wels über­stellt. Der 31-Jäh­ri­ge wird auf frei­em Fuß ange­zeigt, so die Polizei.