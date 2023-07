Pärchen von Schafberg gerettet

Ein 29-jäh­ri­ger Ame­ri­ka­ner und sei­ne 27-jäh­ri­ge Ehe­frau unter­nah­men am 25. Juli 2023 einen Aus­flug auf den Schaf­berg. Das Paar fuhr mit der Schaf­berg­bahn auf den Gip­fel und ver­brach­te dort den Nachmittag.

Als sie die letz­te Zahn­rad­bahn ins Tal ver­pass­ten, begab sich das Paar gegen 18:00 Uhr zu Fuß in den Abstieg. Auf­grund der Uner­fah­ren­heit und man­geln­der Tou­ren­pla­nung wur­de nicht der Nor­mal­weg nach St. Wolf­gang im Salz­kam­mer­gut, son­dern der aus­ge­setz­te und ste­tig stei­le Purt­schel­ler­steig als Abstiegs­rou­te gewählt.

Zu die­ser Zeit begann das Wet­ter sich all­mäh­lich zu ver­schlech­tern, zumal sich eine klei­ne Gewit­ter­zel­le mit Stark­re­gen aus Rich­tung Wes­ten näher­te. Kurz nach 20:00 Uhr gerie­ten die Berg­stei­ger schließ­lich im fels­durch­setz­ten, stei­len Gelän­de in die Wet­ter­front und konn­ten die­ser auf­grund der schlech­ten Aus­rüs­tung nicht trot­zen. Ein Wei­ter­kom­men, auch auf­grund der mitt­ler­wei­le ein­set­zen­den Däm­me­rung bezie­hungs­wei­se Dun­kel­heit, war nicht mehr mög­lich und so wur­de gegen 20:25 Uhr via Euro­not­ruf 112 die Ret­tungs­ket­te in Gang gesetzt.

Vom Not­ruf­be­ar­bei­ter der Lan­des­leit­zen­tra­le wur­den in per­fek­tem Eng­lisch sogleich die Koor­di­na­ten der in Berg­not gera­te­nen Per­so­nen erfragt bezie­hungs­wei­se die­se ange­lei­tet, wie sie zu den Koor­di­na­ten kom­men. Der erhe­ben­de Alpin­po­li­zist dekom­mu­ni­zier­te anschlie­ßend haupt­säch­lich per SMS mit den Ame­ri­ka­nern, da der Han­dy­ak­ku bereits im ein­stel­li­gen Pro­zent­be­reich war. Sie wur­den vom Poli­zei­be­am­ten zudem auf­ge­for­dert, sämt­li­che Ver­brau­cher wie Blue­tooth, WLAN und der­glei­chen abzu­schal­ten, um eine län­ge­re Akku­lauf­zeit zu erzielen.

Der Berg­ret­tungs­dienst begann wäh­rend­des­sen unver­züg­lich mit einer Mann­schaft zu den bei­den Berg­stei­gern auf­zu­stei­gen, wobei dies aber auf­grund der Abge­le­gen­heit der Ein­sat­zört­lich­keit etwa ein­ein­halb Stun­den in Anspruch nahm. Um 22:10 Uhr erreich­te die Ret­tungs­mann­schaft schließ­lich die mitt­ler­wei­le stark unter­kühl­ten und völ­lig durch­näss­ten Per­so­nen. Nach der Erst­ver­sor­gung vor Ort wur­de gemein­sam mit den ame­ri­ka­ni­schen Staats­bür­gern gegen 22:30 Uhr der Abstieg ins Tal, in Rich­tung Mönich­see bezie­hungs­wei­se Vor­mau­er­alm, ange­tre­ten. Gegen 00:30 Uhr erreich­te die Ein­satz­mann­schaft das Tal und die bei­den Ame­ri­ka­ner konn­ten unver­letzt in deren Hotel unter­kom­men, berich­tet die Polizei.