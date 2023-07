Reitertreffen Reitplatz Fleckleiten Gschwandt

Für Pfer­de­lieb­ha­ber und Pfer­de­sport Begeis­ter­te fast ein Muss! Das bereits bekann­te Rei­ter­tref­fen des “Team Fleck­lei­ten” fin­det am Sams­tag 12.8.2023 mit dem Dres­sur­be­werb und am Sonn­tag 13.8.2023 mit dem Spring­be­werb statt.

Die Reit­an­la­ge Fleck­lei­ten in Gschwandt ist leicht zu fin­den. Nach dem Kreis­ver­kehr in Rich­tung Vorch­dorf den Berg nach Gschwandt hoch und am Ende befin­det sich links der Pfer­de­hof Fleck­lei­ten. Die Ver­an­stal­tung fin­det bei frei­em Ein­tritt statt. Das Team Fleck­lei­ten freut sich auf Ihren/Deinen Besuch!

Bericht und Bil­der Peter SOM­MER FOTOPRESS