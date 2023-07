Rettungsaktion am Feuerkogel

Am Mitt­woch stan­den die Ein­satz­kräf­te bei einer Ret­tungs­ak­ti­on am Feu­er­ko­gel im Ein­satz. Bei einer rou­ti­ne­mä­ßi­gen Kon­troll­fahrt, sprang das Trag­seil der Seil­bahn aus der Führung.

Am 12. Juli 2023 um 08:00 Uhr star­te­ten die Bediens­te­ten der Feu­er­ko­gel Seil­bahn die rou­ti­ne­mä­ßi­ge Maschi­nis­ten­fahrt. Besag­te Fahrt wird täg­lich in der Früh durch­ge­führt, um die Seil­bahn zu über­prü­fen und um die Mit­ar­bei­ter auf den Berg zu beför­dern. In der Kabi­ne befan­den sich zu die­sem Zeit­punkt sechs Mit­ar­bei­ter des Seil­bahn­be­triebs im Alter von 36 bis 59 Jah­re, alle aus dem Bezirk Gmunden.

Trag­seil sprang aus Trag­seil­schuh auf Stütze

Um 08:05 Uhr, nach etwa 1.000 Meter der 2.917 Meter lan­gen Seil­bahn, ca. zehn Meter nach der Stüt­ze 1, sprang das Trag­seil aus dem Trag­seil­schuh auf der Stüt­ze 1 und blieb auf der besag­ten Stüt­ze lie­gen. Da die Seil­bahn elek­tro­nisch über­wacht wird, brems­te sich die­se von selbst ein und blieb ste­hen. Da eine Wei­ter­fahrt nicht mög­lich war, setz­te der Betriebs­lei­ter der Seil­bahn einen Not­ruf ab und ver­stän­dig­te die Einsatzkräfte.

Berg­ret­tung, Alpin­po­li­zei und Hub­schrau­ber im Einsatz

Dar­auf­hin wur­den fünf Alpin­po­li­zis­ten und der Berg­ret­tungs­dienst alar­miert. Da bei sämt­li­chen Ber­ge­plä­nen der Seil­bahn vor­aus­ge­setzt ist, dass das Trag­seil sich in des­sen Posi­ti­on befin­det, konn­te kein stan­dar­di­sier­tes Ret­tungs­ver­fah­ren ange­wen­det wer­den. Aus die­sem Grund wur­de die Flug­po­li­zei, Libel­le Salz­burg, zum Ein­satz hin­zu­ge­zo­gen und flog nach Ein­tref­fen drei Alpin­po­li­zis­ten und einen Berg­ret­ter auf die Stüt­ze 1 der Seilbahn.

Aus Gon­del 60 Meter abgeseilt

Dort arbei­te­ten sich die Ein­satz­kräf­te unter Ein­satz auf­wen­di­ger Seil­tech­nik und mit­tels einer Wurf­lei­ne bis zur Gon­del vor. Da eine anschlie­ßen­de Ret­tung per Poli­zei­hub­schrau­ber direkt von der Gon­del aus nicht mög­lich war, wur­den alle sechs Per­so­nen ca. 60 Meter auf den Boden abge­seilt. Der Steig, wel­cher vom Tal zur Stüt­ze 1 führt, kann als stei­les, absturz­ge­fähr­de­tes Gelän­de beschrie­ben wer­den und daher wur­de von einer ter­res­tri­schen Ret­tung abgesehen.

Die aus der Gon­del befrei­ten Bediens­te­ten wur­den von den Ein­satz­kräf­ten somit ein Stück berg­wärts zu einer Wald­lich­tung geführt und von dort vom Poli­zei­hub­schrau­ber Libel­le Salz­burg per varia­blen Tau­flug ins Tal geflo­gen, berich­tet die Polizei.