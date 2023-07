Rotary Club Gmunden: Bilanz des rotarischen Jahres 2022/23

“ Carry each other”: Nicht nur ein Motto, sondern Motor im Club

Ob es um rasche finan­zi­el­le Unter­stüt­zung von Fami­li­en und Kin­dern in Stadt und Bezirk oder um Sach­spen­den für das Wai­sen­haus in St. Geor­gen geht — wenn drin­gend Hil­fe gebraucht wird, packen die Mit­glie­der des Rota­ry Clubs Gmun­den gemein­sam an. Die Mit­tel dafür stam­men aus unter­schied­li­chen Akti­vi­tä­ten, etwa dem Floh­markt, der heu­er seit län­ge­rem wie­der orga­ni­siert wer­den konn­te. Aber auch bei klas­si­schen Cha­ri­ty-Ver­an­stal­tun­gen, wie dem Kaba­rett mit Ange­li­ka Nie­detz­ky, wird das finan­zi­el­le Fun­da­ment für Pro­jek­te des Clubs geschaf­fen. “Wir freu­en uns, wenn wir, wie auch ande­re Ser­vice­clubs in der Regi­on, einen Bei­trag für Men­schen in Not leis­ten kön­nen”, ergänzt Kreuzwieser.

Rotarischer Knotenpunkt für viele internationale Projekte in Gmunden

Sowohl bei der öster­reich­wei­ten Ukrai­ne­hil­fe als auch bei “Cam­pus of Prak­ti­cal Skills”, einem gro­ßen Pro­jekt in Ugan­da, kamen und kom­men vie­le Impul­se aus der Traun­see-Stadt. So konn­ten gemein­sam mit ande­ren Rota­ry Clubs ein Feu­er­wehr­au­to, Schlaf­sä­cke oder Güter des täg­li­chen Bedarfs in die Ukrai­ne gebracht werden.

Das durch den RC Gmun­den initi­ier­te Pro­jekt “Cam­pus of Prak­ti­cal Skills” mit einem Gesamt­bud­get von rund 355.000.- gehört zu den Leucht­turm-Pro­jek­ten in Öster­reich. Mit 43 betei­lig­ten Rota­ry Clubs im Distrikt 1920 und der Unter­stüt­zung des Lan­des OÖ wer­den so in Ugan­da der Bau von Schu­len oder die Grund­ver­sor­gung mit hygie­nisch fri­schem Was­ser ermög­licht. So wur­den in den letz­ten Mona­ten zwei neue Brun­nen mit Solar­pum­pen, Vor­rats­tanks und ein Was­ser­ver­teil­netz für ca. 5.700 Men­schen gebaut. Acht maro­de Brun­nen konn­ten zudem revi­ta­li­siert werden.

Im kommenden rotarischen Jahr dreht sich alles um die Zukunft. Präsident Martin Kamrat stellt die Auseinandersetzung mit Leben, Arbeiten und die Entwicklung der Gesellschaft in den Fokus seines rotarischen Jahres.

Der Rotary Club Gmunden

Der Club wur­de 1956 gegrün­det und gehört mit 78 Mit­glie­dern zu den grö­ße­ren Clubs in Öster­reich. Funk­tio­nen und Prä­si­dent­schaft wer­den jähr­lich gewech­selt. Mit Juli 2023 über­nimmt Mar­tin Kam­rat die Prä­si­dent­schaft von Mar­kus Kreuzwieser.