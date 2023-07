Seefest Altmünster — Ein Fest der Emotionen

In Alt­müns­ter ver­steht man es zu fei­ern: Das See­fest 2023 zieht die Besu­cher magisch an, um am Traun­see in magi­scher Stim­mung ein Fest der Super­la­ti­ve zu feiern.

Wenn der impo­san­te Traun­stein am Ufer des Traun­sees im Salz­kam­mer­gut in der unter­ge­hen­den Son­ne erleuch­tet, ver­wan­delt sich die Land­schaft zu einem zau­ber­haf­ten Gemäl­de aus Far­ben und Emotionen.

Der Markt­mu­sik­ver­ein Alt­müns­ter gelei­tet BGM Mar­tin Pel­zer und NR Bet­ti­na Zopf, sowie die mit­wir­ken­den Ver­ei­ne zum Fest­platz an der Espla­na­de. Trach­ten­ver­ei­ne, Gold­hau­ben­frau­en, Musi­ker waren mit ihren Dar­bie­tun­gen maß­geb­lich am Erfolg der Kul­tur­ver­an­stal­tung am See betei­ligt. Die­se wur­den von den Gäs­ten immer wie­der mit tosen­dem Applaus gewür­digt. Durch den Abend führ­te Andrea Rös­gen von der Kul­tur­ab­tei­lung der Gemeinde.

Zum ers­ten Mal mit dabei war der Ver­ein „Die rol­len­den Engel“ aus Wels mit Obmann Flo­ri­an Aich­horn und sei­nem Team, die letz­te Wün­sche erfül­len und dabei immer wie­der das Salz­kam­mer­gut besu­chen. BGM Mar­tin Pel­zer in sei­ner Begrü­ßungs­an­spra­che: „Es freut mich beson­ders die rol­len­den Engel in Alt­müns­ter begrü­ßen zu dür­fen und wür­di­ge die Arbeit der ehren­amt­li­chen „Wunsch­er­fül­ler“ mit Respekt.“ Dabei ersuch­te er die anwe­sen­den Gäs­te den Ver­ein mit Spen­den zu unterstützen.

Natür­lich darf auch das leib­li­che Wohl nicht zu kurz kom­men, so sorg­te ein­mal mehr Chris­ti­an Pum­ber­ger mit sei­nem Team dafür, dass aus­rei­chend Geträn­ke, Raclette und Brat­würstl zu den Gäs­ten kamen.

Aus Gmun­den „Wein am See“ – Maria erzählt: „Fas­zi­nie­ren­de Wei­ne in einer fas­zi­nie­ren­den Regi­on, dem Salz­kam­mer­gut, eine Ver­bin­dung, die wir leben und den Gäs­ten wei­ter­ge­ben.“ Hier konn­ten Wein­lieb­ha­ber die gebo­te­nen Spe­zia­li­tä­ten ver­kos­ten – ein gepfleg­tes Gläs­chen Wein am roman­ti­schen Traunseeufer.

Die Gäs­te haben sich sicht­lich Wohl gefühlt, das war in der Stim­mung beim Fest am See spür­bar. Lei­der wur­de das Fest kurz nach Mit­ter­nacht durch das auf­tre­ten­de Gewit­ter jäh been­det. So kann man sich nur auf das nächs­te Event im Jahr 2024 freu­en und auf gutes Wet­ter hoffen.

Bericht und Fotos: Wil­fried Fischer/Fionet.at