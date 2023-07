Einer der schöns­ten Plät­ze am Traun­see ist die Espla­na­de in Alt­müns­ter. Am Abend herrscht hier eine beein­dru­cken­de Stim­mung, wenn der Traun­stein von der unter­ge­hen­den Son­ne in herr­li­ches Rot getaucht wird. So heißt auch das Mot­to für das Alt­müns­te­r­er See­fest „Da Traun­sto­an leucht“.