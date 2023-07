Stadtregion Gmunden eröffnet neue Bewegungsplätze

Kürz­lich fand die offi­zi­el­le Eröff­nung der neu­en Bewe­gungs­band-Plät­ze in Baum­gar­ten „Wald­bach“, in Kirch­ham „In der Au“ und in Gschwandt „Sport­platz“ statt. Zur Stär­kung dezen­tra­ler, offe­ner Sport- und Frei­zeit­an­ge­bo­te in der Stadt­re­gi­on Gmun­den haben die Gemein­den Kirch­ham und Gschwandt unter dem Titel „Bewe­gungs­band“ drei Bewe­gungs­plät­ze geschaf­fen. Die Bewe­gungs­band-Plät­ze sind durch die Traun­see­tram und eine gemein­sa­me Rad­rou­te mit­ein­an­der ver­bun­den und stel­len attrak­ti­ve Auf­ent­halts­be­rei­che für Fami­li­en, Rad­fah­rer und Spa­zier­gän­ger zur Verfügung.

Die Eröff­nung fand im Zuge einer Besich­ti­gungs­tour mit der Traun­see­tram zu allen drei Bewe­gungs­plät­zen statt. Die Bewe­gungs­band-Plät­ze sind neben der Fun­sport­hal­le Gschwandt, dem Rad­stern Gmun­den für alle Gemein­den ein wich­ti­ger gemein­sa­mer Mei­len­stein. Die Bür­ger­meis­ter der Stand­ort­ge­mein­den Gschwandt und Kirch­ham, Fritz Steindl und Ingo Dörf­lin­ger, freu­en sich über die neue Infra­struk­tur: „Die loka­len Bewe­gungs­plät­ze sind ein neu­es attrak­ti­ves Out­door-Ange­bot, das mit viel Enga­ge­ment errich­tet wur­de und regio­nal über die Rad­rou­te und den öffent­li­chen Ver­kehr gut nutz­bar sind.“

Stadt­re­gi­ons­ma­na­ger Chris­ti­an Söser von der Regio­nal­ma­nage­ment OÖ GmbH hat die För­der­ab­wick­lung des Koope­ra­ti­ons­pro­jekts betreut: „Die Umset­zung der Bewe­gungs­band-Plät­ze wur­de mit­hil­fe von IWB/EF­RE-För­der­mit­teln aus EU, Bund und Land OÖ unter­stützt. Ins­ge­samt konn­ten so über 220.000 Euro an För­der­gel­der in die Regi­on geholt werden.“