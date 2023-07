Tourismus als Herausforderung für Bergrettung

Star­ker Som­mer­tou­ris­mus for­dert die Berg­ret­tung Ober­traun auf neue Wei­ße. Wo sonst gro­ßer Andrang bei Klet­ter­stei­gen war, tum­meln sich nun vie­le Tou­ris­ten in und rund um die fas­zi­nie­ren­den Höh­len­wel­ten des Dach­stein Krip­pen­stein. So wur­de auf­grund der ver­gan­ge­nen Ein­sät­ze, das Sze­na­rio “Ver­letz­te Per­son Fels­be­reich” beübt.

Um auf die­se Ein­satz­si­tua­ti­on bes­tens gerüs­tet zu sein, wur­de am 22. Juli 2023 eine Dynee­ma Übung am Krip­pen­stein abge­hal­ten. Schon in der Ver­gan­gen­heit wur­de die Berg­ret­tung Ober­traun im Som­mer, als auch Win­ter mit Ret­tungs­ein­sät­zen in stei­len Fels­be­reich kon­fron­tiert. Bei sol­chen Ein­sät­zen kommt meist unser Ret­tungs­sys­tem Dynee­ma zum Ein­satz — ein hoch­fes­tes und vor allem leich­tes Seil­sys­tem. Die­ses wird in der Berg­ret­tung neben Ablas­sen, als auch Hoch­zie­hen von Bergretter:innen und ver­letz­ten Per­so­nen, in den ver­schie­dens­ten Ein­satz­be­rei­chen genutzt.

Nach dem Auf­stieg der Mann­schaft mit schwe­rem Mate­ri­al und Erst­ver­sor­gung der „ver­letz­ten Per­son“, wur­de der Pati­ent auf die neue Fernotra­ge, eine hoch­sta­bi­le Gebirgs­tra­ge, gela­gert. Anschlie­ßend seil­te die Mann­schaft zwei Ret­ter mit dem Pati­en­ten über eine 90m hohe Wand für den Abtrans­port ab. Neben dem Stand­platz­bau, Ret­tung der Ver­letz­ten Per­so­nen, wur­de auch die Ber­gung mit dem Fla­schen­zug, beübt. So hat das Team den erfolg­rei­chen Übungs­tag im Schön­berg­re­stau­rant noch nach­be­spro­chen und im Anschluss bei der „Cari­bi­an Par­ty“ der Feu­er­wehr Ober­traun aus­klin­gen lassen.

Erfreu­li­cher­wei­se durf­ten wei­ters neue kur­ze, als auch lan­ge, Som­mer­ho­se an die Berg­ret­tungs­mit­glie­der über­ge­ben wer­den. Die­se waren auf­grund groß­zü­gi­ger Unter­stüt­zung, nur mit einem klei­nen Selbst­be­halt zu bezah­len. Die neu­en Orto­vox Hosen von Sport Zopf in Bad Goi­sern, ergän­zen so unse­re Ein­satz­be­klei­dung und sol­len uns im Ernst­fall sicher durch den Ein­satz beglei­ten. Herz­li­chen Dank für die Unter­stüt­zung Alois.

Bild & Video­in­for­ma­tio­nen: Berg­ret­tung Obertraun