Traditioneller Sommer-Restlmarkt am Rathausplatz und Museumsplatz

Mehr als 30 Gmund­ner Han­dels­be­trie­be laden auch heu­er wie­der zur Schnäpp­chen­jagd ein. Mar­ken­klei­dung, Schu­he, Acces­soires und mehr zu Schnäpp­chen­prei­sen bie­ten die Gmund­ner Top-Han­dels­be­trie­be auch heu­er am Sams­tag, 19. August 2023, von 8.00 – 14:00 Uhr auf Markt­stän­den an.

Mehr als 30 Gmund­ner Betrie­be wer­den an die­sem Tag an ihren Stän­den Rest­pos­ten Ihres Qua­li­täts­an­ge­bots prä­sen­tie­ren und ver­kau­fen. Dabei spannt sich das Ange­bot von den Berei­chen Tex­til, Sport­ar­ti­kel, Uhren, Optik & Schmuck, Geschirr und Geschenk­ar­ti­kel bis hin zu Schu­hen, Taschen, Kin­der­mo­de, Trach­ten- und Leder­be­klei­dung u.v.m.

Der „Gmund­ner Restlmarkt“ beginnt bereits um 8:00 Uhr früh. Eile ist beim Besuch aber nicht gebo­ten, denn die Händ­ler sor­gen immer wie­der für Nach­schub, so dass bei den Stän­den den gesam­ten Vor­mit­tag genü­gend Rest­pos­ten zu attrak­ti­ven Prei­sen vor­rä­tig sind. Ein Besuch des Restlmark­tes, Brun­chen in einem der zahl­rei­chen Gas­tro­no­mie­be­trie­be und ein Spa­zier­gang durch die Innen­stadt mit ihren bezau­bern­den Geschäf­ten – so lässt sich ein Sams­tag im Hoch­som­mer genießen.

Park­plät­ze fin­den die Innen­stadt­be­su­cher in der Traun­see-Tief­ga­ra­ge direkt im Stadt­zen­trum, sowie auf den gebüh­ren­pflich­ti­gen, zen­trums­na­hen Groß­park­plät­zen „Michlpark­platz“, „See­bahn­hof“, „Tag­wer­ker­stra­ße“ und „Seiler­gas­se“. Vom Stadt­rand aus kann der Restlmarkt am Rat­haus­platz bequem mit dem City­bus oder der Traun­see­tram erreicht werden.

Wei­te­re Infos fin­den Sie unter www.facebook.com/schwanenbussis