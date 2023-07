Unfall mit Esel auf der B145

Im Bereich der B145 Salz­kam­mer­gut­stra­ße im Orts­ge­biet von Wie­sen kam es am 04. Juli 2023 gegen 22:50 Uhr zu einem Unfall mit einem Esel. Zwei Tie­re dürf­ten der Besit­ze­rin ent­kom­men sein.

Ein 29-Jäh­ri­ger aus Tirol lenk­te sei­nen Fir­men-PKW auf der B145 Salz­kam­mer­gut­stra­ße von Gmun­den kom­mend in Fahrt­rich­tung Vöck­la­bruck, als ihm im Bereich der Abfahrt Wie­sen ein Esel auf die Fahr­bahn und vor das Fahr­zeug lief. Er konn­te das Auto nicht mehr recht­zei­tig brem­sen und es kam zur Kol­li­si­on mit dem Tier. Der PKW war im Bereich der Motor­hau­be beschä­digt. Der Esel hat­te kei­ne augen­schein­li­chen Ver­let­zun­gen erlit­ten. Die bei­den Tie­re wur­den von der 48-jäh­ri­gen Besit­ze­rin zurück in den Stall gebracht, so die Polizei.