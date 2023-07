Verstiegene Wanderin gerettet

Was als idyl­li­sche Wan­de­rung im Kop­pen­win­kel in Ober­traun begann, ent­wi­ckel­te sich für eine Berg­sport­le­rin in eine aus­weg­lo­se Lage. Die Berg­ret­tung Ober­traun, als auch Alpin­po­li­zei samt Hub­schrau­ber stan­den im Einsatz.

Am Don­ners­tag, den 29. Juni 2023 mach­te sich eine Berg­sport­le­rin bei strah­len­dem Son­nen­schein über den mar­kier­ten Steig zur Bär­la­cken­alm auf. Im Bereich des Nie­de­ren Hirsch­bergs kam sie jedoch vom Weg ab und geriet in unweg­sa­mes Gelän­de. Die Frau alar­mier­te selbst über den Not­ruf die Berg­ret­tung, wel­che sich aus­ge­hend von der Mit­tel­sta­ti­on der Krip­pen­stein­seil­bahn auf die Suche nach der Sport­le­rin mach­te. Zeit­glich wur­de auch die Alpin­po­li­zei und damit auch der Poli­zei­hub­schrau­ber „Libel­le Salz­burg“ alar­miert. Die Crew des Hub­schrau­bers konn­te die gesuch­te Per­son aus der Luft auf­spü­ren und mit­tels Tau­ber­gung aus ihrer aus­weg­lo­sen Lage und dem unweg­sa­men Gelän­de retten.