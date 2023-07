Wanderin von Notarzthubschrauber abtransportiert

Eine Berg­stei­ge­rin muss­te am Sonn­tag in Alt­müns­ter mit dem Not­arzt­hub­schrau­ber ins Kran­ken­aus geflo­gen wer­den. Die Frau hat­te sich bei einem Sturz eine stark blu­ten­de Wun­de am Kopf zugezogen.

Die 64-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Wels-Land unter­nahm am 23. Juli 2023 gemein­sam mit ihrem Gat­ten eine Berg­tour vom Taferl­klaus­see zum Hoch­le­cken­haus, wei­ter zum Brunn­ko­gel und wie­der retour.

Beim Abstieg am mar­kier­ten Wan­der­weg gegen 14:45 Uhr stol­per­te die Frau und kam dabei zu Sturz. Sie erlitt eine stark blu­ten­de Kopf­wun­de sowie Abschür­fun­gen am Knie.

Nach­kom­men­de Berg­stei­ger leis­te­ten Ers­te Hil­fe und ver­stän­dig­ten die Ein­satz­kräf­te. Die Ver­letz­te wur­de vom Not­arzt­hub­schrau­ber Chris­to­pho­rus 99 am Ber­ge­tau geret­tet und in das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Bad Ischl geflo­gen, so die Polizei.