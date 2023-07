Zugbegleiter mit Rasierklinge bedroht

Weil er kein gül­ti­ges Fahr­ti­cket vor­zei­gen konn­te, soll ein 25-jäh­ri­ger Mann einen Zug­be­glei­ter in Vöck­la­bruck mit einer Rasier­klin­ge bedroht haben.

Der 25-jäh­ri­ge tune­si­scher Asyl­wer­ber war am 27. Juli 2023 gegen 20:10 Uhr mit der West­bahn unter­wegs. Etwa 15 Minu­ten vor Ein­tref­fen am Bahn­hof in Vöck­la­bruck soll er einen 35-jäh­ri­gen Zug­be­glei­ter aus Wien gefähr­lich bedroht haben. Laut des­sen Anga­ben habe er den 25-Jäh­ri­gen dazu auf­ge­for­dert, den Zug bei der Hal­te­stel­le Vöck­la­bruck zu ver­las­sen, da die­ser kein gül­ti­ges Fahr­ti­cket vor­zei­gen konnte.

Mord­dro­hun­gen mit Klin­gen aus Einwegrasierer

Der Tune­si­er soll dar­auf­hin einen Ein­weg­ra­sie­rer aus sei­nem Ruck­sack genom­men, von die­sem den Klin­gen­kopf abge­bro­chen, die­sen gegen den Kon­trol­leur gerich­tet und ihn mit dem Umbrin­gen bedroht. Nach Rück­spra­che mit der Staats­an­walt­schaft Wels wur­de der Tune­si­er am 28. Juli 2023 in die Jus­tiz­an­stalt Wels über­stellt, so die Polizei.