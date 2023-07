Zum Bestaunen — mit der Salzzille am Traunsee

Ein Spa­zier­gang über die Schiffs­län­de, den Rat­haus­platz ent­lang der Espla­na­de in Gmun­den lohnt sich immer. Dort wo die Gise­la der Traun­see­schiff­fahrt Eder bei den Schiffs­an­le­ge­plät­ze am Rat­haus­platz auf Gäs­te war­tet, wird auch in Zukunft ein beson­de­res „Fracht­schiff“ zu bewun­dern sein.

Im Rah­men der Kul­tur­haupt­stadt 2024 und dem Pro­jekt Indus­trie­kul­tur wur­de im Auf­trag des Tou­ris­mus­ver­ban­des der Regi­on Traun­see-Alm­tal eine ori­gi­na­le Salz­zil­le aus dem 16. Jahr­hun­dert durch die Fir­ma Königs­dor­fer aus Nie­der­ran­ner an der Donau nach­ge­baut. Die zehn Meter lan­ge und 2,5 Meter brei­te Salz­zil­le wird von einem star­ken Elek­tro­mo­tor ange­trie­ben und bedarf natür­lich einer beson­de­ren Pfle­ge und Auf­sicht durch einen Fach­mann. Und der wur­de mit Domi­nik Huber, Ver­mie­ter der leuch­tend bun­ten Boo­te an der Espla­na­de, die das Stadt­bild der his­to­ri­schen Stadt Gmun­den bele­ben, gefunden.

Huber ist auch jetzt Ansprech­part­ner bei allen Fra­gen rund um die­se ele­gan­te Salz­zil­le und ist auch stän­dig mit dem Tou­ris­mus­ver­band in Ver­bin­dung. Wir nütz­ten natür­lich die Gele­gen­heit und durf­ten ein inter­es­san­tes Gespräch mit ihm füh­ren. Natür­lich konn­te die Ori­gi­nal Salz­zil­le, die bis zu 30 Meter lang war und bis zu 7,2 Ton­nen Salz gela­den hat­te nicht in die­ser Grö­ße nach­ge­baut wer­den. Aber auch mit ihren 10 Meter Län­ge ist auch der Nach­bau eine impo­san­te Erschei­nung. Kaum vor­stell­bar, dass die­se Zel­len mit den rie­si­gen Rudern bewegt wurden.

Bericht und Bil­der Peter Som­mer Fotopress