11-Jähriger stürzte in Bach und trieb bewusstlos ab

Tra­gi­sche Sze­nen ereig­ne­ten sich ges­tern in Bad Ischl. Beim Über­que­ren einer gelän­der­lo­sen Brü­cke stürz­te ein Elf­jäh­ri­ger in den Ret­ten­bach. Dabei stieß er mit dem Kopf gegen einen Fel­sen und ver­lor das Bewusssein.

Die fünf­köp­fi­ge Fami­lie aus Deutsch­land unter­nahm am 10. August 2023 gegen 08:00 Uhr eine Moun­tain­bi­ketour vom Atter­see aus über die Ret­ten­bach­alm und Blaa-Alm im Aus­seer­land, um nach Alt­aus­see zu gelan­gen. Vor­aus fuh­ren die drei Kin­der, elf, zwölf und 15 Jah­re alt, und die Eltern, 41 und 33 Jah­re alt, hin­ten nach.

Von Brü­cke in Bach gestürzt und abgetrieben

Beim Über­que­ren einer gelän­der­lo­sen Brü­cke über den Ret­ten­bach ver­lor der Elf­jäh­ri­ge gegen 10:15 Uhr auf dem sehr nas­sen und rut­schi­gen Holz­un­ter­grund die Kon­trol­le über sein E‑Bike, fiel nach rechts um und stürz­te ca. drei Meter in den Ret­ten­bach ab. Dabei stieß er mit dem Kopf gegen einen Fel­sen, ver­lor kurz­zei­tig das Bewusst­sein und wur­de in dem stark was­ser­füh­ren­den Bach abgetrieben.

Vater ver­letz­te sich beim Ver­such zu hel­fen schwer

Der 41-jäh­ri­ge Vater reagier­te geis­tes­ge­gen­wär­tig. Er ver­such­te auf schnells­tem Wege zu sei­nem Sohn zu gelan­gen und begab sich in den Wald in Rich­tung Ret­ten­bach. Dabei knö­chel­te er um und ver­letz­te sich schwer am rech­ten Fuß.

Sohn aus dem Was­ser gezogen

Trotz der Ver­let­zung ver­such­te er wei­ter­hin sei­nem Sohn zu Hil­fe zu eilen, und es gelang ihm ihn an einer seich­te­ren Stel­le, ca. 100 Meter fluss­ab­wärts der Unfall­stel­le, aus dem Was­ser zu zie­hen. Die 33-jäh­ri­ge Mut­ter ver­stän­dig­te die Einsatzkräfte.

Not­arzt­hub­schrau­ber bei Ber­gung im Einsatz

Der Berg­ret­tungs­dienst Bad Ischl rück­te zur Unfall­stel­le aus und ver­sorg­te die Pati­en­ten. Eben­so wur­de die Crew des Not­arzt­hub­schrau­bers zum Ein­satz hin­zu­ge­zo­gen. Per Tau­ber­gung wur­den die bei­den Pati­en­ten aus dem Gelän­de geret­tet und im Anschluss in das , so die Polizei.