2 Bronzemedaillen für Yvonne Marzinke bei den Paracyling-Europameisterschaften in Rotterdam

Ein ech­tes „Mons­ter­pro­gramm“ liegt hin­ter der öster­rei­chi­schen Para­cyl­cling-Ath­le­tin Yvonne Mar­zin­ke. Unmit­tel­bar nach der WM in Glas­gow ging es gleich wei­ter mit den Euro­pa­meis­ter­schaf­ten in Rot­ter­dam. Die sechs Bewer­be inner­halb kur­zer Zeit in Schott­land ver­lang­ten der Hee­res­sport­le­rin alles ab. Doch wie gesagt, viel Zeit zum Ver­schnau­fen blieb nicht.

Der erfolg­rei­che Kampf um Edelmetall

In den Nie­der­lan­den ging sie beim Zeit­fah­ren über 10,3 Kilo­me­ter in der Kate­go­rie „C2“ an den Start. Mit einer Zeit von 18:02,82 muss­te sie sich nur Flu­ri­na Rig­ling aus der Schweiz sowie der Deut­schen Mai­ke Haus­ber­ger geschla­gen geben und durf­te sich somit über die Bron­ze­me­dail­le freuen.

„Es war mein sie­ben­tes Ren­nen inner­halb kür­zes­ter Zeit. Die Stre­cke ist mir ent­ge­gen­ge­kom­men, ein­zig der star­ke Wind mach­te es sehr schwie­rig, da man kaum in die voll­stän­di­ge Aero-Posi­ti­on gehen konn­te. Ich habe mein Bes­tes gege­ben und bin sehr zufrie­den mit mei­ner Leis­tung, da ich mich auch von der Watt­zahl gegen­über Glas­gow stei­gern konn­te“, so die stol­ze Yvonne Marzinke.

Krö­nen­der Abschluss mit zwei­ter Bronzenen

Doch damit nicht genug, denn zum Abschluss folg­te einen Tag spä­ter noch das Stra­ßen­ren­nen über 10 Run­den und ins­ge­samt 52 Kilo­me­ter. Hier krön­te sich die Schwei­ze­rin Flu­ri­na Rig­ling erneut zur Euro­pa­meis­te­rin, die­ses Mal vor Chris­tel­le Ribault aus Frank­reich. Dahin­ter jubel­te die 47-jäh­ri­ge Hee­res­sport­le­rin über ihre zwei­te Bronzene.

„Auch wenn ich den Sprint gegen die Fran­zö­sin knapp ver­lo­ren habe, hat­te ich etwas Glück, dass Mai­ke Haus­ber­ger das Ren­nen nicht been­den konn­te. Aber auch das ist Sport. Ich freue mich rie­sig, denn zwei Medail­len bei Euro­pa­meis­ter­schaf­ten sind immer etwas Beson­de­res“, so das Resü­mee von Yvonne Marzinke.

Next stop: „King of the Lake“

Inzwi­schen ist die 47-Jäh­ri­ge wie­der mit zwei Mal Edel­me­tall im Gepäck retour in Öster­reich, wo sie sich im Olym­pia­zen­trum Salz­burg auf die nächs­ten Auf­ga­ben vor­be­rei­tet. Schon jetzt freut sich Yvonne Mar­zin­ke auf das Ein­zel­zeit­fah­ren beim „King of the Lake“ am 16. Sep­tem­ber 2023 rund um den Atter­see. Dort wird sie im 4er-Damen­team von „BOA Ladies“ an den Start gehen.