29-Jährige bei Wanderung 200 Meter in den Tod gestürzt

Eine 29-jäh­ri­ge Frau aus dem Bezirk Vöck­la­bruck ist am Diens­tag bei einer Wan­de­rung im Salz­bur­ger Raum wäh­rend eines Hagel­ge­wit­ters gestol­pert und knapp 200 Höhen­me­ter abge­stürzt. Für die Frau kam jede Hil­fe zu spät.

Am 15.08.2023 unter­nah­men drei Ober­ös­ter­rei­cher eine Wan­de­rung von Maria Alm am Stei­ner­nen Meer über das Rie­mann­haus auf die 2653 m hohe Schönfeldspitze.

Von Hagel über­rascht und 200 Meter abgestürzt

Beim Abstieg am frü­hen Nach­mit­tag unter­halb des Gip­fels gerie­ten die drei Per­so­nen in ein Hagel­ge­wit­ter. In einer Höhe von ca. 2.580 Metern stürz­te die 29-Jäh­ri­ge ohne Fremd­ein­wir­kung, konn­te sich nicht mehr hal­ten und stürz­te ca. 200 Höhen­me­ter über stei­les Fels­ge­län­de süd­lich des Gip­fels ab.

Ihre Beglei­ter setz­ten sofort einen Not­ruf ab. Der Not­arzt des Not­arzt­hub­schrau­bers Mar­tin 6 konn­te jedoch nur noch den bereits ein­ge­tre­te­nen Tod der Frau fest­stel­len, berich­tet die Polizei.