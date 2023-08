Alkolenker “wollte nur sein Handy laden”

Die Poli­zei hat am Mitt­woch den Len­ker eines gepark­ten Klein­trans­por­ters ins Visier genom­men. Der Mann saß betrun­ken hin­ter dem Steu­er und star­te­te den Wagen. Gegen­über den Poli­zis­ten soll der Mann gesagt haben, er woll­te nur sein Han­dy laden.

Poli­zis­ten führ­ten am 09. August 2023 gegen 14:15 Uhr in Gmun­den die Betan­kung des Dienst­kraft­fahr­zeu­ges durch. Als ein Poli­zist die Tank­stel­le betrat um die Betan­kung zu bezah­len, kam ihm ein stark nach Alko­hol und Tabak­rauch rie­chen­der Mann entgegen.

Betrun­ken Klein­trans­por­ter gestartet

Als die Strei­fe nach der Betan­kung bereits wie­der in Rich­tung des soge­nann­ten “Kera­mik-Kreis­ver­kehr” fuhr, stell­ten die Poli­zis­ten fest, dass an einem dort gepark­ten Klein­trans­por­ter plötz­lich die Schein­wer­fer ein­ge­schal­ten wur­den. Bei der erneu­ten Zufahrt zur Tank­stel­le konn­ten die Beam­ten fest­stel­len, dass es sich hier­bei um den bereits zuvor wahr­ge­nom­me­nen Mann in der Tank­stel­le handelte.

Alko­len­ker “woll­te nur sein Han­dy laden”

Der Len­ker, ein 51-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Gmun­den, wur­de einer Kon­trol­le unter­zo­gen. Ein bei dem 51-Jäh­ri­gen durch­ge­führ­ter Alko­mat­test ergab einen Wert von 1,62 Pro­mil­le. Der Ange­zeig­te gab an, dass er seit 13:30 Uhr drei Bier kon­su­miert habe. Wei­te­res habe er das Fahr­zeug nur gestar­tet, um sein Mobil­te­le­fon zu laden.

Der Füh­rer­schein wur­de ihm an Ort und Stel­le abge­nom­men. Der Fahr­zeug­schlüs­sel des Fir­men­kraft­fahr­zeu­ges wur­de einem Arbeits­kol­le­gen aus­ge­folgt, so die Polizei.