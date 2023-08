Auto in Vollbrand

Die Feu­er­wehr Vöck­la­bruck wur­de in der Nacht auf Frei­tag zu einem in Voll­brand gera­te­nen PKW in die Park­stra­ße alarmiert.

“Der erst­ein­tref­fen­de OVD der Feu­er­wehr, sowie die anwe­sen­de Poli­zei bestä­tig­ten dies und kon­trol­lier­ten dar­auf­hin das angren­zen­de Wohn­haus auf geöff­ne­te Fens­ter und Per­so­nen im Gefah­ren­be­reich, auf­grund der star­ken Rauchentwicklung.

Die Mann­schaft des TANK 1 führ­te mit­tels HD-Rohr umge­hend einen Lösch­an­griff durch, um ein Über­grei­fen auf die Fas­sa­de und die angren­zen­den Fahr­zeu­ge zu ver­hin­dern. Im Anschluss lösch­te der Atem­schutz­trupp das bren­nen­de Fahr­zeug mit einem Schaum­rohr ab und es konn­te nach kur­zer Zeit “Brand aus” gege­ben werden.

Die Mann­schaft des TANK 2 hat­te wäh­rend­des­sen die Auf­ga­be eine Kel­ler­tür zu öff­nen und die Bal­ko­ne mit­tels Wär­me­bild­ka­me­ra zu kon­trol­lie­ren. Aus bis­her unbe­kann­ter Ursa­che fing der PKW zu bren­nen an. Sei­tens der Exe­ku­ti­ve wur­de die Brand­er­mitt­lung auf­ge­nom­men. Nach Rund 2,5h konn­te der Ein­satz been­det wer­den”, so die Feuerwehr.