Auto nach Zusammenstoß durch Glasfassade geschoben

Am 26. August 2023 gegen 08:20 Uhr kam es zu einem Ver­kehrs­un­fall bei einem Ein­kaufs­ge­schäft in Bad Goi­sern am Hall­stät­ter­see. Eine 66-jäh­ri­ge Len­ke­rin krach­te am Park­platz vor dem Geschäft aus noch unge­klär­ter Ursa­che gegen das Heck eines abge­stell­ten PKW.

Dadurch wur­de das gepark­te Auto durch die Glas­fas­sa­de des Lebens­mit­tel­mark­tes gescho­ben und kam mit der Motor­hau­be im Inne­ren des Gebäu­des zum Ste­hen. Dort befan­den sich zu die­sem Zeit­punkt im Kas­sen­be­reich meh­re­re Per­so­nen. Durch die umge­fal­le­nen Waren­stän­der ver­letz­te sich eine 69-Jäh­ri­ge leicht, so die Polizei.